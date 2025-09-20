بررسی مشکلات ۲۰ کهگیلویه و بویراحمدی در دیدار با استاندار

به گزارش خبرنگاری مهر،، یدالله رحمانی در ملاقات عمومی روزهای شنبه با مردم گفت: امروز با ۲۰ نفر از شهروندان از نقاط مختلف استان دیدار و مسائل و مشکلات آنان به صورت مستقیم بررسی شد.
وی با اشاره به اینکه در این دیدار مسائل متنوعی از عمران روستایی و اشتغال تا امور بانکی و رسیدگی به خانوادههای معظم شهدا مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: برگزاری مستمر ملاقاتهای مردمی، فرصتی ارزشمند برای شنیدن بیواسطه دغدغههای مردم و رسیدگی فوری به خواستههای آنهاست.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد عمده درخواستهای مطرح شده در این جلسه را مرتبط با مسائل عمران روستایی عنوان کرد و افزود: جاده روستاهای دلی تنگه اولیا و سفلی، کت سیاه، دلی گردو و جاده گلزار شهدای دوستا از جمله درخواستهای عمومی بود.
وی در مورد درخواستهای مربوط به مناطقی که به دلیل محدودیت منابع و اولویتبندیها، هنوز پروژهای برای آنها تعریف نشده، ادامه داد: به دستگاهای مربوطه تکلیف شد تا در نظام برنامهریزی استان قرار گیرند تا نسبت به تامین اعتبار آنها اقدام شود.
رحمانی به موضوعات مطرح شده در حوزه عمران شهری، بهویژه توسط کشاورزانی که اراضی آنان در محدوده شهرها قرار گرفته، پرداخت و تاکید کرد: تاکید ویژهای شد تا فرزندان ایثارگران، جانبازان و خانوادههای معظم شهدا در اولویت اشتغال قرار گیرند و امر اشتغال آنان به سرعت تعیین تکلیف شود.
وی در خصوص متقاضیانی که زمین خود را برای اجرای پروژه پتروشیمی دهدشت واگذار کردهاند، افزود: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر بهکارگیری فرزندان این عزیزان، متقاضیان به فرماندار کهگیلویه معرفی شدند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد به یکی از موارد مهم مطرح شده اشاره کرد و گفت: منطقهای با جمعیت حدود شش هزار نفر در شهرستان بهمئی که در همجواری سد مارون قرار دارد، تاکنون از تخصیص آب این سد بهرهمند نشده است.
وی تصریح کرد: مکاتبات لازم با وزیر نیرو انجام و درخواست میشود تا این موضوع در اولویت قرار گیرد.
رحمانی به درخواستهای خانوادههای معزز شهدا در خصوص زمین و واحد مسکونی اشاره و بیان کرد: این موارد به واحدهای ذیربط، بهویژه اداره کل راه و شهرسازی و بنیاد شهید و امور ایثارگران ارجاع شد تا پیگیری لازم برای رفع مشکلات این عزیزان انجام پذیرد.
وی به درخواستهای تسهیلات بانکی برخی متقاضیان اشاره و افزود: معرفیهای لازم به سیستم بانکی انجام شد.
استاندار با بیان اینکه ۹۹ درصد درخواستهای مردم، همان مسائلی است که به مدیران توصیه میشود، اضافه کرد: با این حال، هر شیوهای برای پیگیری انتخاب کنیم، عدهای تمایل دارند به صورت مستقیم در استانداری حضور یابند و ما نیز با گشادهرویی و حوصله از آنان استقبال میکنیم، چرا که شنیدن صدای مردم از تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور محترم بوده و مشی اصلی ما در خدمتگزاری است.
