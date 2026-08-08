بررسی مشکلات ۲۶ نفر در دیدار با استاندار کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، عر شنبه یدالله رحمانی در حاشیه ملاقات مردمی هفتگی خود با شهروندان، ضمن تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار بهویژه شهید محمود صارمی، از بررسی و رسیدگی به مسائل و درخواستهای حدود ۲۶ نفر از مراجعان خبر داد.
رحمانی با اشاره به برگزاری منظم ملاقاتهای مردمی در دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و ارتباطات مردمی استانداری اظهار کرد: در برنامه امروز ۱۲ نفر برای ملاقات ثبتنام کرده بودند، اما با توجه به حضور سایر مراجعان، در مجموع نزدیک به ۲۶ نفر از شهروندان با استاندار دیدار کردند و مسائل و مشکلات آنان مورد بررسی قرار گرفت.
وی با تشریح مهمترین موضوعات مطرحشده در این دیدارها افزود: بخشی از مراجعان صاحبان واحدهای تولیدی بودند که درخواستهایی در زمینه دریافت تسهیلات، رفع موانع تولید و توسعه فعالیتهای خود داشتند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: گروه دیگری از مراجعان را پیمانکاران و مجریان پروژههای عمرانی تشکیل میدادند که درباره برخی مسائل و اختلافنظرها با دستگاههای اجرایی مراجعه کرده بودند.
رحمانی مسائل بیمهای، اشتغال در بخش دولتی و خصوصی و مشکلات تعاونیهای مسکن از جمله تعاونی هنرمندان را از دیگر موضوعات مطرحشده در ملاقات مردمی عنوان کرد و گفت: برای مسائل مطرحشده دستورات لازم صادر شد و مدیران دستگاههای مربوطه موظف هستند این دستورات را با اولویت و سرعت پیگیری و عملیاتی کنند.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش پاسخگویی دستگاههای اجرایی به مردم، خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این ملاقاتها، شنیدن مستقیم مسائل مردم و کمک به حل مشکلات آنان است و باید تلاش کنیم پاسخگویی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از ارجاع بیرویه پروندهها و درخواستهای مردم به استانداری تصریح کرد: تأکید جدی ما این است که مشکلات مردم در همان دستگاه اجرایی مبدأ و در شهرستانها حلوفصل شود و تنها موارد استثنایی و انگشتشمار به استانداری ارجاع داده شود.
رحمانی افزود: ارجاع غیرضروری پروندهها به استانداری علاوه بر افزایش زمان و حجم کاری مدیران، موجب میشود از ظرفیت دستگاههای اجرایی در شهرستانها به شکل مطلوب استفاده نشود.
وی با بیان اینکه مدیران دستگاهها باید خود را در برابر مطالبات مردم مسئول بدانند، گفت: معاونتها، ادارات تابعه و مجموعههای اجرایی در شهرستانها باید با برنامهریزی مناسب و تقویت پاسخگویی، مسائل مردم را در همان سطح شهرستان پیگیری و حل کنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان تأکید کرد: انتظار داریم ارجاع پروندهها به سطح استانداری به حداقل برسد و دستگاههای اجرایی با جدیت، سرعت و مسئولیتپذیری بیشتری برای حل مشکلات مردم در مبدأ اقدام کنند.
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