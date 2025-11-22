رسیدگی به مشکلات ۶۰ نفر کهگیلویه و بویراحمدی در دیدار با استاندار

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی ظهر شنبه در ملاقات عمومی هفتگی خود، با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت هفته بسیج، گفت: این جلسات با هدف دیدار مستقیم با مردم و رسیدگی به مشکلات آنان تشکیل میشود.
وی با اشاره به رشد قابل توجه متقاضیان، افزود: پیش از این، هفتهای بین ۲۰ تا ۲۵ نفر را ملاقات میکردیم که این تعداد پاسخگوی نیاز مردم نبود. بنابراین در پنجمین جلسه اخیر، ظرفیت را به طور محسوسی افزایش دادیم و حداقل ۵۵ و حداکثر ۸۰ نفر و گاهی بیشتر را میپذیریم که در مجموع به مشکلات حدود ۳۰۰ نفر رسیدگی شده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این اقدام از تراکم جمعیت و طولانی شدن نوبتها کاسته است، تصریح کرد: پیشبینی میکنیم با برگزاری دو یا سه جلسه دیگر به همین شکل، به شرایط مطلوب برسیم و تعداد افراد در صف انتظار به حداقل ممکن برسد.
وی به مهمترین درخواستهای مردمی اشاره کرد و گفت: در جلسه امروز به مشکلات ۶۰ نفر رسیدگی شد که عمده درخواستها شامل مساعدتهای مالی، تسهیلات قرضالحسنه، تسهیلات اشتغالزایی، راهاندازی یا توسعه واحدهای تولیدی، تأمین سرمایه در گردش و سایر مسائل اقتصادی بود.
رحمانی با اشاره به حضور متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی، تاکید کرد: این افراد همچنان نیازمند توجه و حمایت بیشتر هستند، بسیاری از درخواستها نیز مربوط به ایجاد شغل برای متقاضیان یا فرزندانشان بود.
وی با اشاره به حضور معاونان استانداری، مدیران کل دستگاههای اجرایی و نمایندگان بانکهای عامل در این جلسات، گفت: همه مسائل مطرح شده به طور کامل بررسی و ارجاعات لازم انجام شده یا در دست انجام است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان با تأکید بر لزوم تسریع در رسیدگی به درخواستهای مردم، از همه مدیران و سیستم بانکی خواست مشکلات را در کمترین زمان ممکن و با رعایت کامل ضوابط پیگیری کرده و حداکثر تلاش خود را برای رفع آنها به عمل آورند.
