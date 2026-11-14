به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز شنبه در جریان این بازدید که در کیلومتر سه محور اهواز به خرمشهر انجام شد، به همراه مصطفی مطورزاده، نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی و روح‌الله عمادی، مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان، از بخش‌های مختلف پروژه بازدید کرد.

همچنین پیمانکار پروژه گزارشی از روند احداث محور اهواز ـ خرمشهر، اقدامات انجام‌شده و وضعیت اجرایی قطعات مختلف این مسیر ارائه کرد.

با توجه به اهمیت این محور در تکمیل شبکه ارتباطی منطقه و تسهیل تردد میان اهواز و خرمشهر، پیگیری تأمین منابع مالی و تعیین تکلیف بخش‌های مختلف پروژه از موضوعات مهم مطرح‌شده در این بازدید بود.

محور اهواز به خرمشهر به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم ارتباطی استان خوزستان، نقش قابل توجهی در جابه‌جایی مسافران، تردد زائران اربعین حسینی، کاروان‌های راهیان نور و حمل‌ونقل کالا به سمت مرز بین‌المللی شلمچه دارد.

بر اساس برآوردهای ارائه‌شده، در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز و فراهم شدن شرایط اجرایی، امکان تکمیل پروژه تا پایان دولت امکان پذیر است.