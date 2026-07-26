محور اهواز - چذابه در آستانه بهره برداری قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن روزبهانی کارشناس حوزه راه استان خوزستان در دفتر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز شرکت ملی نفت ایران، با اشاره به نزدیک‌شدن اربعین حسینی و افزایش تردد زائران از مسیر اهواز-چذابه، به خبرنگار شانا گفت: یکی از محورهای مهمی که این روزها در تلاشیم به بهره‌برداری برسانیم، محور اربعین است که مسیر اهواز تا چذابه را در برمی‌گیرد. طی چند سال گذشته نیز بخش‌های مختلفی از این مسیر، شامل قطعات ۲ تا ۱۰ کیلومتری، احداث شده است.

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد اعتبار هریک از این پروژه‌ها از سوی صنعت نفت تأمین شده است، افزود: تاکنون ۳۰۰ میلیارد تومان برای توسعه مسیر اربعین هزینه شده و با تکمیل پل‌های این محور، مسیر اهواز تا چذابه به مسیری ایمن و بدون نقطه حادثه‌خیز تبدیل خواهد شد.

کارشناس حوزه راه استان خوزستان در دفتر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز شرکت ملی نفت ایران بیان کرد: طول مسیر اهواز-چذابه حدود ۹۰ کیلومتر است که نزدیک به ۲۵ کیلومتر آن توسط دفتر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز شرکت ملی نفت ایران احداث شده است.

روزبهانی با اعلام اینکه مهم‌ترین بخش این پروژه، ساخت چهار پل بوده است که یکی از آن‌ها در دولت سیزدهم، پل دوم سال گذشته و پل سوم نیز طی روزهای آینده و پیش از اربعین به بهره‌برداری می‌رسد، ادامه داد: تنها یک پل دیگر باقی مانده که سال آینده افتتاح خواهد شد. درمجموع می‌توان گفت مسیر اهواز تا چذابه به یک محور چهاربانده تبدیل شده است که می‌تواند تردد زائران را تسهیل کند و ایمنی سفر را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.

وی با تأکید بر اینکه استان خوزستان نیز همانند دیگر استان‌ها در اولویت اجرای طرح‌های رفع نقاط حادثه‌خیز، ساخت پل و تونل قرار دارد، گفت: شرط اجرای این پروژه‌ها، تأمین کامل اعتبارات است.

این کارشناس حوزه راه با یادآوری اینکه در استان خوزستان ۲۴۰ پروژه در حوزه راه تعریف شده که اعتبارات مورد نیاز آن‌ها تصویب شده است، افزود: از این تعداد، ۱۲۸ پروژه تکمیل شده، ۷۶ پروژه در حال اجراست و باقی پروژه‌ها نیز در مراحل مختلف اجرایی قرار دارند. درمجموع، این دفتر نقش مؤثری در ساخت و بهسازی راه‌های مواصلاتی استان خوزستان ایفا کرده است.

روزبهانی با اشاره به دیگر پروژه‌های مهم استان خوزستان گفت: محور اهواز-خرمشهر به طول ۹۵ کیلومتر از دیگر مسیرهای مهم استان است. طی ۲ سال گذشته، ۹ کیلومتر از این محور از سمت خرمشهر به بهره‌برداری رسید و ۸ کیلومتر دیگر نیز از سمت اهواز به‌زودی افتتاح می‌شود. این قطعه ۸ کیلومتری، یکی از مسیرهای پرتردد شرکت‌های نفتی است که از ایمنی کافی برخوردار نبود و تصادفات متعددی در آن رخ می‌داد.

وی با بیان اینکه در کنار ساخت و بهسازی محورهای اصلی، توسعه راه‌های روستایی نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: تاکنون پروژه‌های متعددی در این بخش اجرا شده است. همچنین، برای اجرای پروژه‌های حوزه راه در استان خوزستان، درمجموع ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده که تاکنون ۲ هزار میلیارد تومان آن برای اجرای پروژه‌های تکمیلی هزینه شده است.