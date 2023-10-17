جاده کمربندی غرب اهواز زودتر تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب عصر امروز سه شنبه از جاده کمربندی غرب اهواز بازدید کرد.

وی در این بازدید با وزیر راه و شهرسازی و معاون وزیر تماس حاصل کرد و خواستار تخصیص بودجه بیشتر برای اتمام کار این پروژه بزرگ و مورد نیاز شهر اهواز شد.

استاندار خوزستان گفت: پروژه کمربندی غرب اهواز نقش اساسی در کمک به رفع معضل ترافیک و عبور آسان وسایل نقلیه سنگین خواهد داشت.

به گزارش مهر، برای ساخت این جاده ١٢ کیلومتری ۱۲۰ میلیارد توان اعتبار هزینه شده است.

جاده کمربندی غرب اهواز در محدوده محور اهواز اندیمشک حد فاصل پل شهید بروایه به سمت محور اهواز سوسنگرد واقع شده است.

ایجاد این کمربندی به انتقال ترانزیت کالا و بار از سمت بندر امام به سمت پایانه چذابه کمک خواهد کرد و همچنین در کاهش ترافیکی سه راه خرمشهر و کاهش آلودگی نقش اساسی دارد.

کاهش تصادفات، تسهیل در تردد و جلوگیری از ورود ماشین آلات سنگین به داخل شهر از دیگر مزایای ایجاد این جاده کمربندی است.