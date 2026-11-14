به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان هاشمی عصر شنبه در آیین بدرقه کاروان راهیان نور اظهار کرد: دانش‌آموزان در این سفر معنوی به سرزمینی می‌روند که قهرمانان و سربازان وطن برای دفاع از ایران در آنجا حضور داشتند.

وی با اشاره به اهمیت آشنایی نسل جوان با تاریخ دفاع مقدس و شرایط کشور افزود: در شرایط کنونی و با توجه به جنگ تحمیلی سوم، شناخت رشادت‌ها و فداکاری‌های مدافعان وطن و آشنایی با مسیر و آرمان‌های آنان اهمیت ویژه‌ای دارد.

هاشمی ادامه داد: اردوی راهیان نور فرصتی ارزشمند برای آشنایی دانش‌آموزان با رشادت‌های رزمندگان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

آیین بدرقه این کاروان با حضور امام جمعه، معاون استاندار و فرماندار ویژه گنبدکاووس، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه، مدیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد.