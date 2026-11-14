به گزارش خبرنگار مهر، علی آذر پور ظهر شنبه در بازدید واحدهای صنعتی به منظور پایش آلایندگی اظهار کرد: کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست دامغان در جریان بازدیدهای دوره‌ای از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در شهرک صنعتی، وضعیت رعایت ضوابط و الزامات زیست‌محیطی را بررسی کردند.

وی افزود: در این بازدیدها، عملکرد سیستم‌های کنترل آلودگی هوا، نحوه مدیریت پسماند و وضعیت جمع‌آوری و دفع پساب واحدهای صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفت و برای واحدهای دارای نواقص و تخلفات زیست‌محیطی، اخطارهای لازم صادر شد.

رئیس اداره محیط زیست دامغان با تأکید بر ضرورت رعایت استانداردهای زیست‌محیطی از سوی صنایع تصریح کرد: پایش مستمر و منظم واحدهای تولیدی و صنعتی از اولویت‌های این اداره است و واحدها موظفند در مهلت تعیین شده نسبت به رفع نواقص و اصلاح موارد اعلام‌شده اقدام کنند.

آذرپور خاطرنشان کرد: در صورت بی‌توجهی به اخطارهای صادرشده و تداوم فعالیت همراه با آلودگی یا تخلفات زیست‌محیطی، مطابق قوانین و مقررات با واحدهای متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

وی تأکید کرد: نظارت مستمر بر فعالیت صنایع و کنترل منابع آلاینده، نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست، صیانت از منابع طبیعی و حفظ سلامت شهروندان دامغانی دارد.