اخطار به 10 واحد صنعتی آلاینده در دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم عراقی بعد از ظهر سه شنبه در دومین همایش طرح آموزشی محیط یار در محل اداره بهزیستی شهرستان دامغان با اشاره به صدور اخطاریه برای 10 واحد صنعتی آلاینده در این شهرستان گفت: این واحدهای آلاینده شامل، کارخانجات گچ، شن، ماسه و طیور فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه تا کنون سه کارخانه آلاینده اخطارهای متعدد دریافت کردند و از مدیران آنان خواسته شد تا نسبت به رفع آلایندگی واحدهای خود اقدام کنند، تصریح کرد: آلایندگی واحدهای صنعتی موجب از بین رفتن محیط زیست و در این راستا به خطر افتادن سلامت انسان می شوند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان دامغان افزود: جلوگیری از ریختن زباله در اماکن عمومی که منجر به آلودگی محیط می شود یکی از راه های کمک به محیط زیست است.

عراقی با اشاره به اینکه سه هزار نفر در شهرستان دامغان محیط یار هستند، گفت: از این تعداد محیط یار، یک هزار نفر دانش آموزان دختر هستند.

وی کنترل آلودگی های زیست محیطی، جلوگیری از پخش زباله، مدیریت پسماند و ارائه آموزش های لازم را از مهمترین وظایف محیط یاران ذکر کرد و افزود: محیط یاران می توانند الگوی مناسبی برای مشارکت مردم در راستای حفاظت از محیط زیست باشند.

در دومین همایش طرح آموزشی محیط یار مسئولان و کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست و دانش آموزان و کودکان مهدهای کودک شهرستان دامغان حضور داشتند.