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۱۸ فروردین ۱۳۹۴، ۸:۴۵

اسفندیاری در گفتگو با مهر:

۸ واحد صنعتی آلاینده در دامغان شناسایی شد

۸ واحد صنعتی آلاینده در دامغان شناسایی شد

دامغان - رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان از شناسایی هشت واحد صنعتی آلاینده در این شهرستان خبر داد و گفت: ۲۸۷ مورد بازرسی از واحدهای صنعتی و تولیدی انجام شده است.

فرامرز اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس بازدیدهای به عمل آمده از واحدهای صنعتی شهرستان دامغان هشت واحد صنعتی آلاینده که باعث آلودگی محیط  زیست شدند شناسایی شد.

وی اضافه کرد: فعالیت این واحدها در زمینه شن، ماسه، آسفالت، ریخته گری، کوره آجرپزی، کک پزی و تولید گچ است.

این مقام مسئول با بیان اینکه اخطارهای شفاهی و کتبی لازم به این تعداد از واحدهای صنعتی آلاینده داده شده است افزود: اگر این واحدها برای جلوگیری از آلایندگی هیچ اقدامی نکنند بر اساس قوانین و مقررات محیط زیست نسبت به تعطیلی آنها اقدام خواهد شد.

وی خاطرنشان ساخت: آلوده شدن محیط زیست شامل زمین و هوا، آلوده شدن منابع آب زیر زمینی، رعایت نکردن موارد بهداشتی و رها کردن پسابهای صنعتی از مهمترین موارد آلودگی های این واحدها عنوان شده است.

اسفندیاری در خاتمه گفت: کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان ۲۸۷ مورد بازرسی از واحدهای صنعتی و تولیدی با هدف صدور مجوز بهره برداری از این واحدها انجام دادند که برای ۴۸ مورد از این واحدها اخطار صادر شده است.

کد مطلب 2527938

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