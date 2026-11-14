به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، انجمن موسیقی ایران با همکاری موزه هنرهای معاصر سلسله کارگاه‌های تخصصی موسیقی را با حضور موسیقی دانان برگزار می‌کند.

در اولین دوره این کارگاه که با عنوان «توسعه متوازنِ توانایی‌های یک موسیقی‌دانِ جوان» برگزار خواهد شد محمدرضا فیاض پژوهشگر، آهنگساز، نوازنده و مدرس موسیقی به موضوعاتی چون دوگانه‌های متضاد به مثابه یکی از بنیان‌های موسیقی، مواجهه با این دوگانه‌ها، خودآگاه یا ناخودآگاه، تعمیم دوگانه‌ها به مهارت‌های فردی از راه موازنه‌سازی و تعمیم آنها به تاریخ موسیقی ایرانی؛ سنت و نوآوری خواهد پرداخت.

کارگاه موسیقیِ «توسعه متوازنِ توانایی‌های یک موسیقی‌دانِ جوان» سه شنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۵ در کتابخانه موزه هنرهای معاصر برگزار می‌شود و علاقه مندان برای حضور در این کارگاه های می توانند به سامانه «بامک» مراجمعه کنند.

ظرفیت این دوره محدود است و پذیرفته شدگان جشنواره موسیقی جوان، دانشجویان رشته موسیقی و هنرجویان هنرستانهای موسیقی از تخفیف برخوردار خواهند بود.