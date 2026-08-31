ماجرای «تالار مجازی استادان موسیقی ایران» چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، «تالار مجازی استادان موسیقی ایران» با طراحی اکبر شیرکوند و همکاری دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن موسیقی ایران، با هدف معرفی زندگی، آثار و فعالیت‌های هنرمندان فقید موسیقی ایران و ایجاد امکان دسترسی مخاطبان به آثار آنان رونمایی شد.

بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی ایران، اکبر شیرکوند طراح تالار مجازی هنرمندان، علیرضا سلیمانی نوازنده دوتار و پسر حاج قربان سلیمانی، عبدالرحمن غوثی خواننده و پسر حاج خلیفه آغه غوثی از جمله مهمانان ویژه این مراسم بودند.

بابک رضایی با اشاره به سابقه فعالیت‌های انجمن موسیقی ایران در حوزه موسیقی نواحی و موسیقی فرهنگی ایران، اظهار کرد: در سابقه و پیشینه فعالیت‌های انجمن موسیقی ایران عملاً اتفاق‌های بسیار ارزشمندی در حوزه موسیقی نواحی و موسیقی فرهنگی ما وجود دارد. در این دوره هم تلاش داریم که با ارتباط نزدیک‌تر بین دفتر موسیقی و انجمن موسیقی ایران، فرصتی مجدد برای این گونه‌های موسیقی ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه در دوره بسیار سختی مسئولیت به عهده او گذاشته شده است، توضیح داد: تقریباً از اردیبهشت سال گذشته که ما کار را شروع کردیم به توالی مواجه با بحران‌های مختلف بودیم که استمرار و سازماندهی مورد نظر برای هدایت نتیجه‌مند موسیقی را با وقفه و مشکل روبه‌رو کرد، لیکن با مساعدت و همدلی همکاران خوبم در دفتر موسیقی و انجمن موسیقی ایران به لطف خدا در حد بضاعت از فرصت‌ها استفاده کردیم تا موسیقی ایران دوران درخشان خود را تکرار کند چرا که هنر موسیقی جزو اولین هنرها یا شاید تنها هنری بود که در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه در میادین شهر و کنار مردم حضور پیدا کرد. جالب است که در کنار اجراهایی که ما از آقای علی قمصری به عنوان یکی از نوازندگان موسیقی ایرانی در میادین داشتیم یا ارکستر سمفونیک تهران که قطعه «ای ایران» را به زیبایی اجرا کرد، همزمان چند گروه‌ موسیقی نواحی هم در آن ایام جنگ ۱۲ روزه در میادین تهران حضور پیدا کردند.

مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی اظهار کرد: بعد از آن هم برگزاری جلسه هم‌اندیشی با دست‌اندرکاران ادوار مختلف این جشنواره در دفتر موسیقی انجام شد و سعی کردیم جمع‌بندی‌ای از رأی و نظر کسانی که در این سال‌ها در حوزه موسیقی نواحی فعال بودند و جشنواره موسیقی نواحی را برگزار کرده بودند، داشته باشیم تا بتوانیم دوره هجدهم را به شکل یک جشنواره متفاوت‌تر و با اتفاقات جدید رقم بزنیم.

وی ادامه داد: امیدوارم با اتکا به مذاکراتی که با استانداری کرمان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان انجام شد و تفاهم‌نامه‌ای که بین استانداری کرمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منعقد شد، امسال شاهد برگزاری متفاوت هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی در کرمان باشیم.

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین به برنامه‌های فرهنگی و هنری اجراشده در ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: ما در قالب خیمه هنر و رویداد ایران سرچشمه هنر یا همین مناسبت اخیر که به مناسبت هزار و پانصدمین سال ولادت باسعادت حضرت پیامبر(ص) در محوطه تئاتر شهر برگزار شد، محور اصلی و بار اصلی برنامه را اجرای موسیقی ایرانی و موسیقی نواحی قرار دادیم.

رضایی در ادامه درباره شکل‌گیری «تالار مجازی استادان موسیقی ایران» توضیح داد: تقریباً حدود ۲ ماه پیش بود که آقای شیرکوند، که از همکاران ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، پروژه‌ای را در رابطه با سنگ مزار مجازی مطرح کردند. نمونه این کار ظاهراً در گذشته به شکل پراکنده و در ابعادی دیگر اتفاق افتاده است، لیکن نگاهی که آقای شیرکوند داشت با توجه به سابقه، علاقه و اشراف وی به حوزه فرهنگ و هنر همچنین تخصص در علم IT موجب شد یک پروژه کامل و موثر با همفکری و مشورت در قالب تالار مجازی اساتید موسیقی ایران طراحی و اجرا شود.

رضایی با اشاره به ظرفیت‌های این پروژه در حوزه موسیقی گفت: با دسترسی به تصاویر، آثار صوتی و فیلم اجراهای هنرمندان شهیر و درگذشته در انجمن موسیقی ایران هماهنگی بین ما و آقای شیرکوند شکل گرفت و مقرر شد برای شروع، ۱۰ نفر از هنرمندان را انتخاب و برنامه‌ریزی و تدوین این پروژه با وی کلید بخورد که خوشبختانه امروز شاهد به ثمر رسیدن آن خواهیم بود.

رضایی درباره برگزاری مراسم رونمایی نیز گفت: حضور فرزندان ۲ ستاره درخشان این تالار، مرحوم حاج قربان سلیمانی و خلیفه آغوثی که خود با بهره‌مندی از هدایت پدرانشان امروز از هنرمندان صاحب نام موسیقی نواحی هستند و نام این بزرگان را همچنان زنده نگاه داشته‌اند، در رویداد روایت رحمت منجر شد که این رونمایی در شب میلاد با سعادت پیامبر اسلام(ص) به مبارکی و با حضور ایشان زمینه ارج نهادن به تلاش هنرمندان موسیقی این سرزمین به مضامین عمیق دینی و اعتقادی ایرانیان باشد. من امیدوارم بتوانیم این پروژه را برای معرفی هنرمندان دیگر موسیقی هم ادامه دهیم. فکر می‌کنم این مجموعه بسیار ارزشمند است.

مدیرکل دفتر موسیقی افزود: از طریق این QR code که طراحی شده، مخاطبین و علاقه‌مندان به هنر موسیقی می‌توانند به راحتی از زندگی‌نامه این هنرمندان مطلع و با بخشی از آثارشان آشنا شوند. شناخت و ارتباط نسل جدید با این اساتید بزرگ، که سال‌ها در حوزه هنر موسیقی این کشور زحمت کشیدند، می‌تواند به بهترین شکل ارتباط بین نسلی را فراهم کند.

اکبر شیرکوند نیز درباره روند شکل‌گیری و محتوای «تالار مجازی استادان موسیقی ایران» توضیح داد: در این مجموعه تلاش شده اطلاعات به صورت کامل جمع‌آوری و ارائه شود. اگر کسی گوشی تلفن همراه داشته باشد، می‌تواند از طریق برنامه‌ای که طراحی شده به این اطلاعات دسترسی پیدا کند و از آن استفاده کند. دراین برنامه، زندگی و فعالیت‌های هنرمندان به صورت کامل توضیح داده شده است. علاوه بر اطلاعات مربوط به هنرمندان، دلنوشته‌ها و خاطراتی که افراد مختلف درباره این اساتید داشته‌اند نیز در این مجموعه قرار گرفته است.

وی در پایان بیان کرد: افرادی که وارد این بخش می‌شوند، می‌توانند عکس‌ها و فیلم های استادان را هم ببینند. اما از آنجایی که بسیاری از عکس‌های استادان در فضای مجازی کیفیت بسیار پایینی داشتند؛ برای این تالار عکس‌ها بازسازی شده‌اند. همچنین آثار مختلف استادان و سایر فعالیت‌هایی که در طول سال‌های فعالیتشان داشته‌اند، در قسمت‌های مختلف این مجموعه آمده است و تلاش شده اطلاعات و آثار مربوط به هر استاد تا حد امکان به صورت کامل در اختیار مخاطبان قرار بگیرد.

در انتهای برنامه با حضور خانواده استادان فقید خلیفه آغه غوثی و حاج قربان سلیمانی سلیمانی از این تالار مجازی رونمایی شد.