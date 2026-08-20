تاب آوری در شرایط جنگی؛ در کارگاه «موسیقی و سلامت روان» چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه تخصصی «موسیقی و سلامت روان» با محوریت «موسیقی و تاب‌آوری روانی در شرایط بحرانی و جنگی» به همت انجمن موسیقی استان تهران و همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران با حضور عباس ایزدی راد مدرس و پژوهشگر دانشگاه و جمعی از هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی موضوعاتی همچون مدیریت ذهن، کاهش اضطراب، سلامت روان و تقویت تاب‌آوری هنرمندان در شرایط بحرانی مورد بررسی قرار گرفت.

محمدحسین قائدرحمت سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران، در سخنانی با اشاره به اهمیت توجه به سلامت روان جامعه هنری، بر ضرورت حمایت از برنامه‌های تخصصی و آموزشی در این حوزه تأکید کرد و گفت: توجه به نقش فرهنگ و هنر در ایجاد آرامش اجتماعی و افزایش تاب‌آوری جامعه در شرایط دشوار و تداوم همکاری‌های فرهنگی و هنری برای حمایت از هنرمندان امری ضروری است.

مهدی خرمی‌نژاد مدیرعامل انجمن موسیقی استان تهران هم ضمن تشریح رویکردهای انجمن در زمینه حمایت از جامعه موسیقی، به ضرورت برگزاری برنامه‌هایی با محتوای تخصصی و کاربردی برای هنرمندان اشاره کرد و توضیح داد: توجه به ابعاد مختلف زندگی حرفه‌ای هنرمندان و فراهم کردن زمینه‌های آموزشی، فرهنگی و حمایتی را از جمله رویکردهای مهم انجمن موسیقی استان تهران است.

امید شیرین مشاور ارشد هنری انجمن موسیقی استان تهران هم در این نشست با اشاره به اهمیت پیوند میان هنر، سلامت روان و شرایط اجتماعی بر ضرورت نگاه تخصصی به مسائل روانی هنرمندان تأکید کرد و افزود: جایگاه موسیقی در زندگی فردی و اجتماعی و ظرفیت این هنر در ایجاد آرامش، مدیریت هیجانات و تقویت روحیه و تاب‌آوری در رتبه ارزشمندی قرار دارد بنابراین توجه بیشتر به سلامت روان فعالان حوزه موسیقی امری ضروری است.

در ادامه این برنامه، مهدی کاظمی، مسئول امور شهرستان‌های انجمن موسیقی استان تهران، نیز در سخنانی ضمن اشاره به اهمیت توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری در شهرستان‌های استان تهران از ضرورت دسترسی هنرمندان سراسر استان به برنامه‌های آموزشی و تخصصی سخن گفت.

در بخش اصلی این برنامه، عباس ایزدی‌راد، مدرس کارگاه، به ارائه مباحث تخصصی درباره رابطه موسیقی و سلامت روان پرداخت.

در این بخش، موضوعاتی همچون مدیریت ذهن، کاهش اضطراب، تنظیم هیجانات، تقویت تاب‌آوری و راهکارهای مواجهه با فشارهای روانی ناشی از شرایط بحرانی و جنگی مورد بررسی قرار گرفت.