به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، محمدرضا علیزاده رئیس اولین جشنواره ملی مونولوگ تهران، از موافقت با آخرین مرحله تمدید مهلت ارسال آثار به این رویداد هنری تا تاریخ ۳۰ آبان خبر داد.

علیزاده تأکید کرد که این فرصت، آخرین مهلت در نظر گرفته‌شده برای متقاضیان شرکت در جشنواره خواهد بود و پس از این تاریخ، تمدیدی صورت نمی‌گیرد.

وی با اشاره به استقبال هنرمندان و گروه‌های نمایشی از جشنواره ملی مونولوگ تهران اظهار کرد: با توجه به درخواست‌های مطرح‌شده از سوی برخی هنرمندان و علاقه‌مندان برای فراهم‌شدن فرصت بیشتر جهت آماده‌سازی و ارسال آثار، با تمدید مهلت ثبت‌نام و بارگذاری آثار تا ۳۰ آبان موافقت شد اما این تمدید قطعی و نهایی است و از تمامی متقاضیان درخواست داریم ارسال آثار خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.

رئیس جشنواره ملی مونولوگ تهران با تأکید بر ضرورت ثبت رسمی آثار افزود: تمامی متقاضیان شرکت در جشنواره موظف هستند آثار خود را از طریق سایت خانه هنر ایرانیان بارگذاری و مراحل ثبت‌نام و ارسال اثر را از همین طریق تکمیل کنند. ملاک بررسی و ورود آثار به فرآیند جشنواره، ثبت و بارگذاری از مسیر اعلام‌شده خواهد بود.

وی همچنین بیان کرد: از تاریخ ۷ آذر، فرآیند انتخاب و بررسی آثار به‌منظور ورود به مرحله داوری آغاز خواهد شد و آثار ارسال‌شده مطابق ضوابط و چارچوب‌های پیش‌بینی‌شده مورد بررسی قرار می‌گیرند.

علیزاده در پایان ضمن دعوت از هنرمندان، بازیگران، نویسندگان و گروه‌های نمایشی سراسر کشور برای حضور در این رویداد، یادآور شد: جشنواره ملی مونولوگ تهران فرصتی برای معرفی استعدادهای تازه، حمایت از اجراهای تک‌نفره و ایجاد بستری برای دیده‌شدن توانمندی‌های هنرمندان این عرصه است. امیدواریم با مشارکت گسترده هنرمندان و ارسال آثار ارزشمند، شاهد رقابتی حرفه‌ای و شکل‌گیری تجربه‌ای مؤثر در عرصه هنرهای نمایشی کشور باشیم.

علاقه‌مندان برای ارسال اثر به جشنواره می توانند به سایت خانه هنر ایرانیان مراجعه کنند.