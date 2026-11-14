به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، اجرای نمایش «کورش» به نویسندگی و کارگردانی نادر برهانی مرند که از روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر پیش روی مخاطبان قرار گرفته بود، عصر روز پنجشنبه ۲۱ آبان ماه به پایان رسید.

براساس اعلام واحد فروش مجموعه تئاتر شهر، این اثر نمایشی طی ایامی که در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۰ نفر و قیمت بلیت ۶۴۰ تا ۸۰۰ هزار تومان روی صحنه رفت، پذیرای ۱۷ هزار و ۷۴۸ مخاطب با فروشی معادل ۱۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون و ۳۶۸ هزار تومان بود.

حمیدرضا آذرنگ، محمودرضا رحیمی، مرتضی اسماعیل کاشی، امین میری، روزبه حصاری، باران نیکراه، پیمان قریب پناه، نیلوفر هوشمند، مهسا باقری، حمید ایزدپناه، میثم صدرا، میثم شهاب الدینی، نیما زنده روحیان، داریوش برهانی مرند، متین صفرزاده، سجاد استکی، شایان خانی، سیدایلیا قریشی، دانیال سلطانی، حمید صولتی، یاسین پازکیان، عرشیا اصغری، امیرمحمد رضایی، میلاد محبوبیان، محمد صادق البیان، مهران فنایی بازیگران این اثر نمایشی به تهیه کنندگی امیرحسین شفیعی بودند.