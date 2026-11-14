به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، تئاتر-موسیقی «چمدان‌های بی‌مقصد» با بازی و اجرای احسان دریادل خواننده موسیقی پاپ از ۲۷ آبان‌ ۱۴۰۵ در سالن شماره یک خانه نمایش مهرگان روی صحنه می‌رود.

نویسندگی این اثر را امیر دلفانی بر عهده دارد و کارگردانی آن به‌صورت مشترک توسط امیر دلفانی و عرفان جهانگیر انجام شده است.

عرفان جهانگیر و رسول ترابی نیز تهیه‌کنندگان این پروژه هستند.

این اثر نمایشی-موسیقایی با تکیه بر قطعات موسیقی احسان دریادل شکل گرفته و تلاش دارد پیوندی میان روایت نمایشی و موسیقی برقرار کند.

در این پروژه، آروین شاه‌حسینی، کتایون سبحانی و احسان دریادل به‌عنوان بازیگر حضور دارند.

عوامل این پروژه عبارتند از مجریان طرح: نوای عرفان و آوای دوران، طراح صحنه: امیر دلفانی، طراحان لباس: آروین شاه‌حسینی و کتایون سبحانی، طراح گریم: سولماز صدر، طراح نور آیتم‌ها: رضا گنجی، مهندسی صدا، نور و موسیقی: کیوان عراقی، سازنده تیزر: امیرحسین نجاح، طراح لوگوتایپ، پوستر و موشن‌گرافیک: آریا واحدیان، مدیر رسانه و مدیا: علی حدیدی، مدیر روابط عمومی: علی کیهانی (راوی مدیا)، مسئول محتوا: وحید محمدپور، عکاس: متین علی‌پور، طراح ویدئووال و لایت‌مپینگ: اشکان صدیق‌آذر، نورپرداز: حمید سلامی، دستیاران کارگردان: مریم جانمحمدی و رویا محرابی، اعضای گروه کارگردانی: محسن نادری و میلاد منتظری، مدیر اجرا: سینا دانشمند.

همچنین در گروه موسیقی این اثر، احسان دریادل به‌عنوان خواننده و علی تنجیده به‌عنوان مدیر گروه و تنظیم‌کننده قطعات حضور دارند. همچنین علی تنجیده (سینتی‌سایزر و ملودیکا)، مسعود رسولی (درامز)، خشایار روشن (گیتار نایلون)، مهرداد رمضانی (گیتار بیس) و فرزاد رضایی (گیتار الکتریک) نوازندگان این پروژه هستند.

علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این اجرا را از طریق سایت‌های هنرتیکت و تیوال تهیه کنند.