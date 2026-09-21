نخستین جشنواره ملی «مونولوگ تهران» فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، نخستین جشنواره ملی «مونولوگ تهران» به دبیری محمدرضا علیزاده، با رویکرد شناسایی و حمایت از استعدادهای تازه و کمترشناخته شده تئاتر، فراخوان خود را منتشر کرد.

این رویداد، تلاش دارد هنرمندانی را مورد توجه قرار دهد که هنوز فرصت حضور در رویدادهای بزرگ و معرفی توانایی‌های خود را پیدا نکرده اند؛ تا آنها به این واسطه با تکیه بر توان بازیگری، بیان، بدن و قدرت روایت، بدون اتکا به گروه بزرگ اجرایی، مخاطب را با یک شخصیت و یک روایت همراه کنند. متقاضیان می‌توانند از سراسر کشور در این رویداد حضور پیدا کنند.

جایزه صدمیلیون تومانی

نخستین جشنواره ملی «مونولوگ تهران» با اختصاص جایزه ویژه ۱۰۰ میلیون تومانی به هنرمند برگزیده، تلاش دارد، توجه جامعه تئاتر را به یکی از قالب‌های مهم و دشوار اجرای نمایشی، یعنی تک‌گویی و مونولوگ، جلب کند.

جایزه نفرات اول تا سوم

بر اساس فراخوان جشنواره، جایزه نفرات اول تا سوم نیز به این قرار است؛

نفر اول ۳۰ میلیون تومان

نفر دوم ۲۰ میلیون تومان

نفر سوم ۱۰ میلیون تومان

بخش‌های جشنواره؛ کودک و بزرگسال

در دوره نخست جشنواره ملی «مونولوگ تهران»، علاوه بر بخش‌های موضوعی جشنواره، «بخش آزاد»، «نمایشنامه‌خوانی» و «مقاله»، ۲ بخش «کودک» و «بزرگسال» در نظر گرفته شده است.

تعداد و مدت زمان آثار ارسالی

متقاضیان می‌توانند حداکثر ۳ اثر خود را برای حضور در جشنواره ارسال کنند. مدت زمان هر اثر نیز حداکثر ۲۰ دقیقه اعلام شده است.

«مونولوگ چیست؟»؛ یک صحنه، یک بازیگر و یک روایت

«مونولوگ» از جمله قالب‌هایی است که در آن بازیگر بیش از هر چیز با توان فردی، بیان، بدن، تمرکز و قدرت ارتباط با مخاطب سنجیده می‌شود. در این میان جشنواره ملی «مونولوگ تهران» تلاش دارد با تمرکز بر همین ویژگی‌ها، فضایی تخصصی برای دیده‌شدن هنرمندان و آثاری فراهم کند که قابلیت ارائه در قالب تک‌گویی نمایشی را دارند.

داوری توسط چهره‌های تئاتری

در این رویداد، آثار توسط هیئت انتخاب و داوران که همگی از چهره‌ها و ظرفیت‌های شناخته شده تئاتر هستند مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. اسامی داوران نیز متعاقبا اعلام می‌شود.

مهلت ارسال آثار و زمان برگزاری جشنواره

آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره ملی «مونولوگ تهران»، ۲۵ آبان ۱۴۰۵ و زمان برگزاری جشنواره ۲۳ تا ۲۶ آذر ۱۴۰۵ اعلام شده است.

محل برگزاری رویداد

محل برگزاری اجراهای جشنواره تماشاخانه نوفل‌لوشاتو و تالار محراب تهران است.

متقاضیان می‌توانند برای مطالعه فراخوان و ثبت‌نام به سایت خانه هنر ایرانیان مراجعه کنند.