به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، طی بازه فروردین تا پایان مهرماه ۱۴۰۵، تعداد ۱۱۸ هزار و ۱۷۰ فقره وام قرض‌الحسنه در بخش‌های ازدواج، فرزندآوری و اشتغالزایی به ارزش ۲۸۴ هزار و ۵۲۴ میلیارد ریال به متقاضیان اعطا شده که هر دوی این شاخص‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۰ و ۲۲ درصد رشد کرده است.

رشد ۵۳ درصدی اعطای وام ودیعه مسکن

بیشترین رشد پرداخت وام قرض‌الحسنه از نظر ارزش ریالی طی ۷ ماهه سال جاری مربوط به بخش مسکن بوده است؛ طبق آمارها در این مدت ۳ هزار و ۸۶۹ فقره تسهیلات ودیعه مسکن به ارزش ۶ هزار و ۹۲۱ میلیارد ریال توسط بانک صادرات ایران به مشتریان اعطا شده که این میزان بیش از ۵۳ درصد افزایش یافته است.هر چهار سرفصل پرداختی در این حوزه تسهیلاتی از الگوی صعودی پیروی کرده و شاهد رشد ارزش ریالی بوده است. در این بین «ودیعه مسکن ماده ۶۹ جوانی جمعیت» با ۱۵۰ درصد، بیشترین رشد ریالی را تجربه کرده و سرفصل «مددجویان کمیته امداد» نیز همچون سنوات گذشته بیشترین متقاضیانی که موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند را پوشش داده است.

تداوم حمایت از مشاغل خانگی

حمایت از اشتغالزایی و تامین نقدینگی مورد نیاز برای ایجاد و رونق مشاغل خانگی از جمله اهداف بانک صادرات ایران در حوزه تسهیلات قرض‌الحسنه بوده است؛ آمارها نشان می‌دهد تا پایان مهرماه ۱۴۰۵، حدود ۲۱ هزار فقره وام اشتغالزایی بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد ریال به مشتریان پرداخت شده که از نظر ارزش ریالی، رشد ۳۷ درصدی را تجربه کرده است. در این بین، وام مشاغل خانگی که متقاضیان دریافت آن را بیش از همه زنان و مادران سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند، شاهد افزایش قابل توجهی نسبت به ۷ ماهه ۱۴۰۴ بوده به نحوی که در این مدت ۲ هزار و ۸۱۷ متقاضی حدود ۴ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند که نشاندهنده رشد بیش از ۵ برابری در مقایسه با پایان مهرماه پارسال است.



افزایش پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

بیشترین سهم از کل تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی تا پایان مهرماه امسال مربوط به سرفصل‌های «ازدواج» و «فرزندآوری» بوده است؛ در این مدت مجموعا ۹۳ هزار و ۵۰۰ فقره وام ازدواج و فرزندآوری به مشتریان اعطا شده که ارزش ریالی آن تقریبا ۲۳۶ هزار میلیارد ریال است. بررسی نمودار این شاخص‌ها نسبت به ۷ ماهه سال پیش به ترتیب از افزایش ۱۲ و ۱۹ درصدی حکایت دارد.بانک صادرات ایران اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به مشتریان را با هدف تامین نقدینگی اقشار مختلف جامعه ادامه می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود روند صعودی پرداختی‌ها تا پایان سال تداوم داشته باشد.