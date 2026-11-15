به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز گلوگاه شهید زارعی همدان به پرونده قاچاق ۲۵ هزار و ۸۷۶ لیتر گازوئیل که برخلاف ضوابط تعیینی دولت حمل می‌شد، رسیدگی کرد.

وی افزود: پس از گزارش ماموران پلیس امنیت اقتصادی مبنی بر کشف این محموله سوخت از یک دستگاه کامیون کشنده پرونده برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان ادامه داد: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات پرونده و احراز تخلف علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به ارزش ۶ میلیارد و ۲۹۲ میلیون ریال، متهم را به پرداخت ۱۲ میلیارد و ۵۸۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا محکوم کرد.

محمدی خاطرنشان کرد: این شعبه همچنین در خصوص ضبط خودروی حامل کالای قاچاق مبلغ ۶ میلیارد و ۲۹۲ میلیون ریال معادل ارزش سوخت قاچاق را به عنوان جریمه به محکومیت متهم اضافه کرد که در مجموع فرد خاطی به پرداخت ۱۸ میلیارد و ۸۷۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.