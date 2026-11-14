محمد هادی‌زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر از اجرای دستور قضایی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تخریب مستحدثات غیرمجاز در هفت هزار مترمربع از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: این عملیات با پیگیری مرکز جهاد کشاورزی رئیس‌آباد و واحد حقوقی مدیریت جهاد کشاورزی آمل و با همکاری دستگاه قضایی انجام شد که طی آن ۱۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شامل سه بنای نیمه‌کاره و هفت مورد دیوارکشی و تفکیک اراضی قلع‌وقمع شد.

مدیر جهاد کشاورزی آمل با تأکید بر ضرورت حفاظت از زمین‌های کشاورزی افزود: صیانت از اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، از اولویت‌های این مدیریت است و در همین راستا با همکاری دستگاه قضایی، با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

هادی‌زاده با بیان اینکه مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز نقش مهمی در حفظ ظرفیت تولید محصولات کشاورزی دارد، تصریح کرد: اجرای این احکام در راستای حفاظت از منابع تولید، تأمین امنیت غذایی و حمایت از توسعه پایدار بخش کشاورزی صورت گرفته است.

وی همچنین تعامل و هماهنگی میان جهاد کشاورزی، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را در اجرای این اقدامات مؤثر دانست و از همکاری مجموعه‌های مرتبط قدردانی کرد.

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه ساخت‌وساز، دیوارکشی یا تفکیک غیرمجاز در اراضی کشاورزی، موضوع را از طریق مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مراکز تابعه یا سامانه ۱۳۱ امور اراضی کشور گزارش دهند.