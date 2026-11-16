روح الله کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به اجرای احکام قضایی و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در روستاهای «نازول» و «نماز گاه» از توابع بخش سامن شهرستان ملایر اشاره کرد.

وی گفت: در این عملیات قلع و قمع که با حضور نماینده دادستان، نیروی انتظامی، اداره راهداری، اداره برق سامن و جهاد کشاورزی ملایر انجام شد، هفت مورد از احکام ماده ۳ قانون حفظ کاربری و ۱۳ مورد تبصره ۲ ماده ۱۰ و در مجموع ۲۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شامل بنا، دیوارکشی، فنس کشی، استخر و محوطه سازی به مساحت تقریبی سه هزار و ۶۱۴ متر مربع قلع و قمع شد.

مدیر جهاد کشاورزی ملایر در بخش دیگری از سخنان خود به دیدار با رئیس قضایی بخش سامن و هماهنگی برای اجرای احکام تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی اشاره کرد و گفت: این جلسه در دادگاه بخش سامن و در خصوص انجام احکام تغییر کاربری از جمله قلع و قمع موضوع ماده ۳ و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی برگزار شد.

کرمی بیان کرد: در این نشست طرفین با بررسی روند اجرای احکام و مسائل مرتبط با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغی بر ضرورت هماهنگی هرچه بیشتر میان مدیریت جهاد کشاورزی و مرجع قضایی برای اجرای دقیق، قانونی و به موقع احکام تاکید کردند.

مدیر جهاد کشاورزی ملایر بر اهمیت صیانت از اراضی کشاورزی و باغی، جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و حفظ امنیت غذایی تاکید کرد و افزود: مقرر شد پیگیری‌های لازم برای تسریع در اجرای احکام و رفع موانع موجود، با همکاری امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی و مرجع قضایی بخش سامن انجام شود.