به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان شامگاه شنبه در مرتیم عزاداری شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها با اشاره به نقش مشکلات و دشواری‌های زندگی در توجه انسان به خداوند اظهار کرد: بخشی از مشکلات می‌تواند انسان را به سمت پناه بردن به خدا سوق دهد و همین پناهندگی، زمینه‌ای برای معرفت بیشتر نسبت به پروردگار، افزایش محبت الهی، از بین رفتن تکبر و زدودن قساوت و زنگار از دل انسان فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه دشمنی شیطان با انسان موضوعی تازه و ناشناخته نیست، افزود: انسان در طول زندگی با وسوسه‌ها و تلاش‌های شیطان برای ایجاد خطا و انحراف مواجه است و یکی از راه‌های مهم مقابله با این وسوسه‌ها، پناه بردن به خداوند است.

سخنران حرم مطهر ادامه داد: در آموزه‌های دینی، انسان همواره با دشمنی مواجه است که می‌تواند از نقاط ضعف او استفاده کند و اگر غضب یکی از نقاط ضعف انسان باشد، همین خشم می‌تواند زمینه لغزش او را فراهم کند، به همین دلیل در روایات بر پناه بردن به خداوند هنگام غضب تأکید شده است.

پناهیان با اشاره به اینکه دشمنی با انسان تنها به مصادیق آشکار و زمینی محدود نمی‌شود، گفت: انسان نباید تصور کند که تنها در دوره‌های خاصی با دشمن مواجه بوده است، بلکه زندگی انسان از ابتدا با مسئله دشمنی و رویارویی با جریان باطل همراه بوده و قرآن کریم نیز بارها نسبت به دشمنی شیطان و شیاطین هشدار داده است.

مجادله با حق همیشه راهی پیدا می‌کند

وی با اشاره به اینکه شیطان می‌تواند از نقاط ضعف انسان برای ایجاد شبهه و انحراف استفاده کند، اظهار کرد: حتی سخنان درست نیز ممکن است دستمایه مجادله و سوءاستفاده قرار گیرد و انسان نباید تصور کند اگر سخنی حق است، هیچ‌کس نمی‌تواند در برابر آن شبهه ایجاد کند.

پناهیان نمونه‌هایی از ماجرای صفین و نحوه توجیه شهادت عمار یاسر را مورد اشاره قرار داد و افزود: برخی افراد برای فرار از پذیرش حقیقت، حتی پس از روشن شدن نشانه‌ها، به توجیهاتی متوسل می‌شوند که از نظر منطقی قابل پذیرش نیست، اما همین مسئله نشان می‌دهد دشمن برای هر حقیقتی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای ایجاد شبهه پیدا کند.

وی ادامه داد: در قرآن کریم نیز آمده است که برخی آیات الهی برای عده‌ای موجب هدایت و برای گروهی دیگر موجب افزایش گمراهی می‌شود، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت انسان در دنیا به گونه‌ای زندگی کند که هیچ‌کس نتواند درباره رفتار یا سخنان او سخنی مطرح کند.

سخنران حرم مطهر با اشاره به ماجرای حضرت آدم(ع) گفت: حضرت آدم(ع) در شرایطی قرار داشت که بسیاری از زمینه‌های گناه در زندگی انسان وجود نداشت، اما ابلیس توانست از همان یک نقطه استفاده کند و او را فریب دهد، بنابراین انسان باید همواره نسبت به راه‌های نفوذ وسوسه آگاه باشد.

پناه به خدا قدرت مقابله می‌دهد

پناهیان با اشاره به اهمیت استعاذه و پناه بردن به خداوند اظهار کرد: یکی از راه‌های مقابله با وسوسه‌ها و شرارت‌های شیطانی، استعاذه است و انسان باید این پناهندگی را جدی بگیرد و خود را در معرض اضطراب و ترس بی‌دلیل قرار ندهد.

وی با اشاره به برخی آموزه‌های مرتبط با سوره جن افزود: در این سوره از گروهی از جنیان سخن گفته شده که پس از شنیدن آیات قرآن و کلام پیامبر اسلام(ص)، متوجه حقیقت شدند و همچنین از بسته شدن راه‌های آسمان و جلوگیری از استراق سمع آنان سخن به میان آمده است.

سخنران حرم مطهر ادامه داد: علامه طباطبایی در تفسیر این آیات نکات مهمی درباره وضعیت جن و تغییر شرایط آنان پس از بعثت پیامبر اکرم(ص) مطرح کرده است و بر اساس این بیان، مسیرهایی که آنان پیش از این برای استماع اخبار طی می‌کردند، پس از بعثت پیامبر(ص) با موانعی مواجه شده است.

پناهیان تأکید کرد: طرح این مباحث به معنای توصیه به ورود به موضوعاتی مانند جن‌گیری یا ایجاد اضطراب در جامعه نیست، بلکه مقصود آن است که انسان نسبت به واقعیات غیبی مورد اشاره قرآن بی‌تفاوت نباشد و در عین حال با پناه بردن به خداوند، آرامش خود را حفظ کند.

امداد الهی تنها به امور مادی محدود نیست

وی با اشاره به جایگاه فرشتگان در آموزه‌های قرآنی گفت: همان‌گونه که در قرآن کریم از وجود دشمنان و شیاطین سخن گفته شده، از فرشتگان نیز به عنوان عوامل امداد الهی یاد شده است و خداوند در مواردی از یاری مؤمنان به وسیله ملائکه سخن گفته است.

پناهیان افزود: در آموزه‌های دینی برای ملائکه جایگاه و مراتب مختلفی بیان شده و حتی در ادعیه و زیارت‌نامه‌ها نیز نسبت به آنان توجه و احترام وجود دارد، بنابراین نگاه دینی به عالم، تنها محدود به آن چیزی نیست که انسان با چشم سر مشاهده می‌کند.

وی با بیان اینکه انسان باید نگاه معنوی‌تری به حوادث داشته باشد، اظهار کرد: پناه بردن به خدا و قرار گرفتن در پناه اهل بیت عصمت و طهارت(ع) می‌تواند انسان را در برابر شرارت‌ها و وسوسه‌ها مصون‌تر کند و این نگاه نباید با خرافه‌گرایی یا ترس بی‌دلیل اشتباه گرفته شود.

سخنران حرم مطهر با اشاره به اهمیت تقویت روحیه جمعی در برابر دشمنان گفت: جامعه‌ای که خود را برای دفاع آماده می‌کند، باید در کنار توجه به مسائل مادی، از ظرفیت‌های معنوی نیز غافل نشود و در برابر دشمنی که با جامعه اسلامی مقابله می‌کند، روحیه دفاعی خود را حفظ کند.

مؤمن نباید از میدان مبارزه فرار کند

پناهیان با اشاره به حضور مردم در تجمعات و سر دادن شعار الله‌اکبر اظهار کرد: برخی از اهل معرفت نسبت به آثار معنوی این حضورها سخنان مهمی دارند و بسیاری از مردم نیز گاهی بدون اینکه همه ابعاد این مسئله را تحلیل کنند، به صورت طبیعی در چنین اجتماعاتی حضور پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: جامعه در برابر دشمنی که جوانان آن را هدف قرار داده و موجب شهادت آنان شده است، نمی‌تواند نسبت به مسئله دفاع بی‌تفاوت باشد و خون انسان بی‌گناه مسئله کوچکی نیست، از این رو جامعه باید صفت دفاعی خود را تقویت کند.

سخنران حرم مطهر با بیان اینکه مقابله با دشمن نباید موجب ایجاد اضطراب دائمی در مؤمن شود، افزود: انسان مؤمن باید بداند که برای رویارویی و تلاش آفریده شده است و اگر دشمن را در برابر خود می‌بیند، این مواجهه نباید او را از پا بیندازد، بلکه باید موجب افزایش دقت، تلاش و نشاط او شود.

پناهیان با تشبیه رویارویی انسان با دشمن به مسابقه فوتبال گفت: همان‌گونه که بازیکن در برابر رقیب قرار می‌گیرد تا از دروازه خود دفاع کند و برای گل زدن تلاش داشته باشد، مؤمن نیز باید در میدان زندگی اهل تلاش و دفاع باشد و وجود رقیب نباید برای او به معنای ترس و اضطراب دائمی باشد.

وی با تأکید بر اینکه این مبارزه تنها به جنگ بیرونی محدود نیست، خاطرنشان کرد: جهاد نفس نیز بخشی از همین میدان است و انسان باید برای مقابله با ضعف‌های درونی، وسوسه‌ها و لغزش‌های خود تلاش کند.

آزمون الهی برای رشد انسان است

پناهیان با اشاره به مفهوم امتحان الهی گفت: خداوند انسان را در زندگی بارها می‌آزماید، اما فلسفه این آزمون آن نیست که صرفاً مشخص شود چه کسی به بهشت می‌رود و چه کسی به جهنم، بلکه این امتحان فرصتی برای رشد و کسب امتیاز و برتری در مسیر کمال است.

وی افزود: امتحان الهی شبیه مسابقه‌ای است که در آن تلاش انسان اهمیت دارد و خداوند فرصت‌های مختلفی در اختیار بندگان قرار می‌دهد تا بتوانند مسیر خود را اصلاح کنند و به مراتب بالاتری برسند.

سخنران حرم مطهر ادامه داد: انسان نباید هر آزمون و دشواری را نشانه شکست یا کنار گذاشته شدن خود بداند، بلکه باید آن را فرصتی برای تلاش بیشتر تلقی کند، چرا که امتحان‌های الهی برای سنجش و رشد انسان در مسیر زندگی قرار گرفته‌اند.

پناهیان با تأکید بر اینکه مؤمن باید با شناخت دشمن، پناه بردن به خداوند و تقویت روحیه جهاد و مقاومت حرکت کند، گفت: مقابله با دشمن بیرونی و مبارزه با نفس، هر دو نیازمند هوشیاری و استمرار هستند و انسان نباید در این مسیر گرفتار ترس و اضطراب شود.