به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده، شنبه شب در جمع مردم و حاضران در اجتماع مردمی، با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه و برهم زدن صفوف متحد ملت ایران، اظهار کرد: مهم‌ترین ابزاری که دشمن امروز می‌تواند برای ضربه زدن به جامعه اسلامی از آن سوءاستفاده کند، ایجاد تفرقه و اختلاف میان مردم است؛ ازاین‌رو قرآن کریم ما را به تمسک به ریسمان محکم الهی و حفظ وحدت دعوت کرده است.

وی با اشاره به حدیث ثقلین و سفارش پیامبر اکرم(ص) در روزهای پایانی عمر شریفشان افزود: پیامبر اسلام(ص) دو امانت گرانبها، یعنی قرآن کریم و عترت و اهل‌بیت خود را در میان امت به یادگار گذاشتند و تمسک به این دو، راه نجات از اختلاف و تفرقه و استمرار مسیر هدایت الهی است.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با بیان اینکه ولایت فقیه در امتداد مسیر قرآن و اهل‌بیت(ع) قرار دارد، تصریح کرد: خداوند به نسل امروز عنایت کرده است که در دوران خود زیر پرچم ولایت و رهبری قرار بگیرد و ما باید شاکر این نعمت بزرگ باشیم.

آیت‌الله عبادی‌زاده با تمجید از حضور مستمر مردم در اجتماعات و پاسخ به ندای رهبر معظم انقلاب، آنان را «مقدادهای زمان» توصیف کرد و گفت: مردم امروز با بصیرت و استقامت خود، راه مقداد را دنبال می‌کنند؛ همان شخصیتی که در دفاع از امیرالمؤمنین علی(ع) در برابر سختی‌ها و زخم‌زبان‌ها ایستادگی کرد و تنها زمانی میدان را ترک کرد که فرمان توقف را از امام خود شنید.

وی با تأکید بر ضرورت تبعیت از رهنمودهای رهبری خاطرنشان کرد: امروز نگاه ما باید به کلام و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب باشد؛ همان‌گونه که علامه حسن‌زاده آملی نیز همواره بر توجه مردم به رهنمودهای رهبری تأکید داشتند.

وی با اشاره به جایگاه فقها در دوران غیبت کبری و روایات امام صادق(ع) درباره پیروی از آنان، بیان کرد: تبعیت از ولی فقیه در عصر غیبت، در امتداد تبعیت از اهل‌بیت(ع) و پیامبر اکرم(ص) قرار دارد و باید در همه شرایط این مسیر را حفظ کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با هشدار نسبت به کاهش حضور مردم در اجتماعات به تصور آرام شدن شرایط یا نامشخص بودن وضعیت جنگ، تأکید کرد: نباید تصور کنیم با آرام شدن نسبی شرایط، دیگر نیازی به حضور و استمرار این حرکت نیست. از مردم می‌خواهم پرچم‌های عزت و سربلندی ملت را که با تبعیت از رهبری برافراشته‌اند، تا تحقق وعده نهایی الهی بر زمین نگذارند.

آیت‌الله عبادی‌زاده ادامه داد: این پرچم‌ها باید به دست مردم و با دستان همین ملت به دست مبارک حضرت ولی‌عصر(عج) برسد و ما با توجه به روایات و حوادث آخرالزمان، باید مسئولیت سنگین خود را در این دوران به‌درستی بشناسیم و به وظیفه‌مان عمل کنیم.

وی با قدردانی از افرادی که همچنان در صحنه حضور دارند، گفت: شما عزیزانی که میدان را ترک نکرده‌اید، از مصادیق انسان‌های وارسته‌ای هستید که لطف و عنایت الهی شامل حال آنان است؛ چراکه دست خدا با جماعت است و حضور متحد و مستمر مردم، زمینه‌ساز عزت و سربلندی جامعه اسلامی خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به جایگاه و منزلت شهدا اظهار کرد: شهدا امروز به حضور و ایستادگی شما غبطه می‌خورند و آرزو دارند در کنار شما و با در دست داشتن پرچم عزت، در مسیر دفاع از ولایت و رهبری حضور داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان در پایان با قدردانی از حضور و همراهی مردم، بر ضرورت تقویت پیوندهای اجتماعی و حفظ همدلی تأکید کرد و از خداوند متعال خواست شر دشمنان داخلی و خارجی را از سر ملت ایران دور کند، گام‌های مردم را در مسیر حق استوار بدارد، رزمندگان را به فتح و نصرت نهایی برساند و عمر رهبر معظم انقلاب به ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) متصل شود.