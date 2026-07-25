به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده، نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان، شامگاه شنبه در آیین بزرگداشت سالروز اقامه نخستین نماز جمعه، نماز جمعه را یکی از مهم‌ترین ارکان نظام اسلامی دانست و اظهار کرد: نماز جمعه در فقه شیعه و اهل سنت از شئون ولایت امر و حاکمیت سیاسی اسلام است و مشروعیت آن با اذن حاکم اسلامی معنا پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه در عصر غیبت نیز اقامه نماز جمعه با اذن ولی‌امر مسلمین انجام می‌شود، افزود: برخلاف نماز جماعت، نماز جمعه پیوندی مستقیم با ولایت دارد و از همین رو امام جمعه حلقه اتصال میان مردم و رهبری است؛ حلقه‌ای که هم وظیفه تبیین دیدگاه‌ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را بر عهده دارد و هم مطالبات، مشکلات و دغدغه‌های مردم را منتقل می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با اشاره به جایگاه معنوی نماز جمعه تصریح کرد: نماز جمعه عالی‌ترین مصداق ذکر الهی است و همه برکاتی که قرآن و روایات برای ذکر خدا بیان کرده‌اند، در این فریضه الهی تجلی پیدا می‌کند؛ چرا که نماز جمعه انسان را به خدا نزدیک و یاد خدا را در دل‌ها زنده می‌کند.

عبادی‌زاده ادامه داد: در کنار این بُعد معنوی، نماز جمعه دارای ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز هست، زیرا با اتصال به حاکمیت اسلامی، مسائل جامعه و جهان اسلام در آن مطرح می‌شود و همین ویژگی، این فریضه را به یک پایگاه مهم بصیرت‌افزایی و روشنگری تبدیل کرده است.

وی با استناد به بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: امام راحل احیای نماز جمعه را از بزرگ‌ترین دستاوردهای نظام اسلامی دانسته‌اند و رهبر معظم انقلاب نیز امام جمعه را سخنگوی انقلاب معرفی کرده‌اند؛ جایگاهی که باید پیام‌آور امید، انسجام و تقویت سرمایه اجتماعی باشد.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با اشاره به دیدارهای ائمه جمعه با رهبر معظم انقلاب گفت: معظم‌له همواره تأکید داشتند که تریبون نماز جمعه نباید محل ایجاد یأس و تفرقه باشد، بلکه باید امید، وحدت و آرامش را در جامعه تقویت کند.

عبادی‌زاده با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب، امامت جمعه را از دشوارترین مسئولیت‌ها می‌دانند، اظهار داشت: شاید در ظاهر اقامه دو خطبه و نماز آسان به نظر برسد، اما انتظارات گسترده مردم و محدودیت امکانات، مسئولیت امام جمعه را بسیار سنگین کرده است.

وی افزود: مردم در بسیاری از مواقع که در دستگاه‌های مختلف به نتیجه نمی‌رسند، به امام جمعه مراجعه می‌کنند و از همین رو ائمه جمعه باید با آرامش‌بخشی، پیگیری مطالبات مردم و ارتباط مستمر با مسئولان، گره‌گشای مشکلات جامعه باشند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان در ادامه با تأکید بر نقش ائمه جمعه در جهاد تبیین، گفت: بیان صرف فرمایشات رهبر معظم انقلاب کافی نیست؛ تبیین، مرحله‌ای فراتر از بیان است و به معنای روشنگری، تشریح ابعاد مسائل و انتقال صحیح مفاهیم به جامعه است.

عبادی‌زاده خاطرنشان کرد: همه فعالان فرهنگی، مبلغان، ائمه جمعه و جماعات و نیروهای مؤمن و انقلابی باید بازوان جهاد تبیین رهبر معظم انقلاب باشند و در مسیر هدایتگری و روشنگری جامعه، منطبق بر رهنمودهای ایشان حرکت کنند.