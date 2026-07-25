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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۶

آیت‌الله عبادی‌زاده: نماز جمعه تریبون امید، وحدت و جهاد تبیین است

آیت‌الله عبادی‌زاده: نماز جمعه تریبون امید، وحدت و جهاد تبیین است

بندرعباس - نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با تأکید بر اینکه نماز جمعه از شئون ولایت امر و حاکمیت سیاسی اسلام است، گفت: نماز جمعه تریبون امید، وحدت و جهاد تبیین است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده، نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان، شامگاه شنبه در آیین بزرگداشت سالروز اقامه نخستین نماز جمعه، نماز جمعه را یکی از مهم‌ترین ارکان نظام اسلامی دانست و اظهار کرد: نماز جمعه در فقه شیعه و اهل سنت از شئون ولایت امر و حاکمیت سیاسی اسلام است و مشروعیت آن با اذن حاکم اسلامی معنا پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه در عصر غیبت نیز اقامه نماز جمعه با اذن ولی‌امر مسلمین انجام می‌شود، افزود: برخلاف نماز جماعت، نماز جمعه پیوندی مستقیم با ولایت دارد و از همین رو امام جمعه حلقه اتصال میان مردم و رهبری است؛ حلقه‌ای که هم وظیفه تبیین دیدگاه‌ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را بر عهده دارد و هم مطالبات، مشکلات و دغدغه‌های مردم را منتقل می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با اشاره به جایگاه معنوی نماز جمعه تصریح کرد: نماز جمعه عالی‌ترین مصداق ذکر الهی است و همه برکاتی که قرآن و روایات برای ذکر خدا بیان کرده‌اند، در این فریضه الهی تجلی پیدا می‌کند؛ چرا که نماز جمعه انسان را به خدا نزدیک و یاد خدا را در دل‌ها زنده می‌کند.

عبادی‌زاده ادامه داد: در کنار این بُعد معنوی، نماز جمعه دارای ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز هست، زیرا با اتصال به حاکمیت اسلامی، مسائل جامعه و جهان اسلام در آن مطرح می‌شود و همین ویژگی، این فریضه را به یک پایگاه مهم بصیرت‌افزایی و روشنگری تبدیل کرده است.

وی با استناد به بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: امام راحل احیای نماز جمعه را از بزرگ‌ترین دستاوردهای نظام اسلامی دانسته‌اند و رهبر معظم انقلاب نیز امام جمعه را سخنگوی انقلاب معرفی کرده‌اند؛ جایگاهی که باید پیام‌آور امید، انسجام و تقویت سرمایه اجتماعی باشد.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با اشاره به دیدارهای ائمه جمعه با رهبر معظم انقلاب گفت: معظم‌له همواره تأکید داشتند که تریبون نماز جمعه نباید محل ایجاد یأس و تفرقه باشد، بلکه باید امید، وحدت و آرامش را در جامعه تقویت کند.

عبادی‌زاده با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب، امامت جمعه را از دشوارترین مسئولیت‌ها می‌دانند، اظهار داشت: شاید در ظاهر اقامه دو خطبه و نماز آسان به نظر برسد، اما انتظارات گسترده مردم و محدودیت امکانات، مسئولیت امام جمعه را بسیار سنگین کرده است.

وی افزود: مردم در بسیاری از مواقع که در دستگاه‌های مختلف به نتیجه نمی‌رسند، به امام جمعه مراجعه می‌کنند و از همین رو ائمه جمعه باید با آرامش‌بخشی، پیگیری مطالبات مردم و ارتباط مستمر با مسئولان، گره‌گشای مشکلات جامعه باشند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان در ادامه با تأکید بر نقش ائمه جمعه در جهاد تبیین، گفت: بیان صرف فرمایشات رهبر معظم انقلاب کافی نیست؛ تبیین، مرحله‌ای فراتر از بیان است و به معنای روشنگری، تشریح ابعاد مسائل و انتقال صحیح مفاهیم به جامعه است.

عبادی‌زاده خاطرنشان کرد: همه فعالان فرهنگی، مبلغان، ائمه جمعه و جماعات و نیروهای مؤمن و انقلابی باید بازوان جهاد تبیین رهبر معظم انقلاب باشند و در مسیر هدایتگری و روشنگری جامعه، منطبق بر رهنمودهای ایشان حرکت کنند.

کد مطلب 6899026

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