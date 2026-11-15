مهدیه سادات قافله‌باشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمبود فضای مطالعاتی در شهر قزوین اظهار کرد: کتابخانه امام خمینی(ره) با نزدیک به ۸ هزار عضو، عملاً نقش کتابخانه مرکزی شهرستان قزوین را ایفا می‌کند، اما استان همچنان از داشتن کتابخانه مرکزی رسمی محروم است.

وی افزود: این کتابخانه از سال ۱۳۷۴ فعالیت دارد و سالن مطالعه آن تا سال‌های اخیر تغییر چندانی نکرده بود؛ به همین دلیل در مرحله سوم بازپیرایی، اقداماتی با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال برای بهسازی فضای آن انجام شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین ادامه داد: تعویض صندلی‌ها، زهکشی، رنگ‌آمیزی، بهسازی پرده‌ها و نورپردازی و همچنین ایجاد سالن‌های غذاخوری مجزا برای دختران و پسران و تجهیز آن‌ها به گرمکن غذا از جمله اقدامات انجام‌شده در این مرحله بود.

قافله‌باشی با اشاره به استقبال گسترده از سالن مطالعه کتابخانه امام خمینی(ره) بیان کرد: میزان تقاضا برای استفاده از فضای مطالعه این کتابخانه به اندازه‌ای است که گاهی صف‌های طولانی تشکیل می‌شود و با وجود ظرفیت‌های دیگر کتابخانه‌ای در شهر، همچنان بخش قابل توجهی از مراجعه‌کنندگان این مجموعه را انتخاب می‌کنند.

ظرفیت کتابخانه‌های دیگر قزوین کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد

وی با اشاره به ظرفیت سایر کتابخانه‌های شهر گفت: کتابخانه‌های شهدا، عارف، علامه، محمودآباد، اقبالیه و شهید رجایی نیز فضاهای مناسبی برای مطالعه دارند، اما اقبال عمومی همچنان بیشتر متوجه کتابخانه امام خمینی(ره) است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین افزود: کتابخانه شهدا در فاصله نزدیکی از کتابخانه امام خمینی(ره) قرار دارد و سالن مطالعه آن با مجوز فرمانداری، از ساعت هشت صبح تا ۱۹ برای استفاده هم‌زمان دختران و پسران مناسب‌سازی شده است.

قافله‌باشی ظرفیت این سالن را ۱۲۰ صندلی اعلام کرد و گفت: با وجود فراهم‌شدن این امکان، بسیاری از مراجعه‌کنندگان همچنان ترجیح می‌دهند به کتابخانه امام خمینی(ره) مراجعه کنند؛ در حالی که استفاده از ظرفیت سایر کتابخانه‌ها می‌تواند بخشی از فشار بر این مجموعه را کاهش دهد.

افزایش ۵۰۰ صندلی مطالعه با مشارکت بخش خصوصی

وی با اشاره به ورود بخش خصوصی به توسعه فضاهای مطالعاتی اظهار کرد: در حال حاضر ۶ سالن مطالعه دارای مجوز و ۱۲ سالن دیگر در حال طی مراحل دریافت مجوز از نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور هستند.

قافله‌باشی افزود: این سالن‌ها که برخی از آن‌ها در شهرستان‌های تاکستان و البرز قرار دارند، در مجموع حدود ۵۰۰ صندلی به ظرفیت فضاهای مطالعاتی اضافه کرده‌اند.

وی توضیح داد: کتابخانه‌های عمومی بر عملکرد این سالن‌ها نظارت دارند، اما مدیریت و هزینه‌های آن‌ها بر عهده بخش خصوصی است.

کتابخانه‌ها فراتر از محل مطالعه، پایگاه فرهنگی روستاها هستند

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین با اشاره به نقش کتابخانه‌ها در مناطق کوچک و روستایی گفت: کتابخانه‌ها در این مناطق تنها محل امانت کتاب و مطالعه نیستند، بلکه به پایگاه‌های اصلی فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی تبدیل شده‌اند.

قافله‌باشی افزود: کتابداران در شهرهای کوچک و روستاها گاه تا ۶۰ نوع فعالیت متنوع از برنامه‌های قرآنی و مناسبتی تا کلاس‌های خلاقیت، رایانه و مهارت‌آموزی را اجرا می‌کنند.

وی با اشاره به اجرای طرح «کتاب مینودری» برای غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان بیان کرد: در قالب این طرح ۹۳ برنامه فرهنگی، هنری و آموزشی برگزار شد و بیش از ۱۰ هزار دانش‌آموز در آن شرکت کردند.

بازسازی کتابخانه‌ها عضویت را یک‌ونیم برابر افزایش داد

قافله‌باشی با اشاره به تجربه بازسازی کتابخانه‌های آسیب‌دیده در حوادث دی‌ماه گفت: کتابخانه یادگار امام در شهر محمدیه و کتابخانه باقرالعلوم در عصمت‌آباد با مشارکت شهرداری‌ها شاداب‌سازی و بازسازی شدند.

وی ادامه داد: پس از اجرای این اقدامات، میزان عضویت در این کتابخانه‌ها یک‌ونیم برابر افزایش یافت که نشان می‌دهد فضای مناسب، شاداب و مجهز می‌تواند در جذب مخاطب و افزایش استفاده از خدمات کتابخانه‌ای نقش مؤثری داشته باشد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین در پایان بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت کتابخانه‌ها در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: با وجود نقش گسترده کتابخانه‌ها در حوزه نوجوانان و جوانان، عضویت آن‌ها در ستاد ساماندهی امور جوانان هنوز محقق نشده است.