سید حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار اظهار کرد: کتاب نه‌تنها میراث‌دار اندیشه بشری است، بلکه یکی از مهم‌ترین ابزارهای انتقال معارف دینی و فرهنگی به نسل‌های آینده به شمار می‌رود و نقش مهمی در تعالی فردی و اجتماعی دارد.

وی با اشاره به همزمانی روز کتاب و کتابخوانی با بزرگداشت علامه سید محمدحسین طباطبایی افزود: این مناسبت فرصتی برای بازشناسی پیوند عمیق علم، عقلانیت و معنویت است.

بخشدار ارم با اشاره به جایگاه علمی و شخصیت جامع علامه طباطبایی تصریح کرد: این اندیشمند برجسته با تألیف تفسیر ارزشمند المیزان در ۲۰ جلد و طی ۲۰ سال، روش تفسیر قرآن به قرآن را بنیان نهاد و با نگارش آثاری همچون اصول فلسفه و روش رئالیسم، نقش مؤثری در پاسخگویی به اندیشه‌های وارداتی و تعمیق معرفت دینی ایفا کرد.

جعفری ادامه داد: بزرگداشت علامه طباطبایی صرفاً یادکرد یک شخصیت علمی نیست، بلکه تأکیدی بر ضرورت تعقل، تدبر و انس با معارف الهی است؛ موضوعی که جامعه امروز بیش از گذشته به آن نیاز دارد.

وی در ادامه با اشاره به محدودیت زیرساخت‌های فرهنگی در بخش ارم گفت: با وجود پیشینه غنی فرهنگی و برخورداری این منطقه از بیش از ۴۰ اثر ثبت‌شده ملی، امکانات و ساختارهای تخصصی فرهنگی متناسب با ظرفیت‌های منطقه توسعه نیافته است.

بخشدار ارم با بیان اینکه هم‌اکنون تنها دو کتابخانه عمومی در شهر تنگ ارم و روستای رود فاریاب فعالیت دارند، افزود: تعداد کتابخانه‌های موجود به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای مطالعاتی و فرهنگی جوانان و نوجوانان بخش نیست و ضروری است مسئولان شهرستانی و استانی برای رفع این کمبود توجه ویژه‌ای داشته باشند.

جعفری همچنین از پیگیری مطالبه مردم دهرود سفلی برای احداث کتابخانه عمومی خبر داد و اظهار کرد: اهالی این روستا با اهدای زمین مناسب، آمادگی خود را برای احداث کتابخانه اعلام کرده‌اند و این موضوع با همکاری اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر دنبال خواهد شد.

وی بهره‌گیری از ظرفیت آموزش و پرورش را نیز برای گسترش فرهنگ مطالعه ضروری دانست و گفت: با توجه به نبود ادارات فرهنگی مستقل در بخش ارم، هماهنگی و همکاری میان نهادهای موجود می‌تواند زمینه اجرای برنامه‌های فرهنگی و ترویج کتابخوانی را فراهم کند.

بخشدار ارم در پایان با قدردانی از تلاش کتابداران و فعالان حوزه فرهنگ و نشر خاطرنشان کرد: کتابداران با تلاش صادقانه خود زمینه رشد فکری و ارتقای آگاهی جامعه را فراهم می‌کنند و حمایت مادی و معنوی از این قشر باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

جعفری از جوانان و نوجوانان خواست با حضور فعال در کتابخانه‌های عمومی و مطالعه آثار ارزشمند، به‌ویژه آثار علامه طباطبایی، در مسیر ارتقای آگاهی و فرهنگ عمومی منطقه گام بردارند.