به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آئین رونمایی از مجموعه پژوهشی «تاریخ اداره تئاتر از آغاز تا پایان» ساعت ۱۰ صبح سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵، هم‌زمان با سی‌وچهارمین هفته کتاب، در تالار رودکی برگزار خواهد شد.

این مجموعه حاصل بیش از ۲ دهه مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی، گفتگو با هنرمندان و مدیران تئاتر و گردآوری و بررسی اسناد تاریخی است که با پژوهش مجید ستایش، بازیگر رسمی اداره تئاتر و پژوهشگر هنرهای نمایشی، تدوین شده است.

«تاریخ اداره تئاتر از آغاز تا پایان» روند شکل‌گیری، تحولات و فعالیت اداره تئاتر و دیگر نهادهای تأثیرگذار بر تئاتر حرفه‌ای ایران را با رویکردی مستند بررسی می‌کند. در این پژوهش، تاریخ نهادهایی همچون اداره هنرهای دراماتیک، اداره تئاتر، مرکز هنرهای نمایشی، تماشاخانه سنگلج، مجموعه تئاتر شهر، تالار وحدت، تالار هنر و تالار محراب مورد توجه قرار گرفته است.

گردآوری و تحلیل مجموعه‌ای از اسناد اداری، احکام، مکاتبات، تصاویر، پوسترها، بروشورها و اسناد کمتر منتشرشده از دیگر ویژگی‌های این اثر است؛ اسنادی که می‌توانند بخشی از خلأهای موجود در ثبت و مستندسازی تاریخ تئاتر ایران را پوشش دهند.

این مجموعه ضمن بازخوانی تحولات ساختاری و مدیریتی تئاتر ایران، به نقش نهادهای دولتی در شکل‌گیری، آموزش، تولید و سیاستگذاری تئاتر حرفه‌ای کشور می‌پردازد و می‌تواند به‌عنوان منبعی پژوهشی برای محققان، دانشجویان و علاقه‌مندان تاریخ هنرهای نمایشی مورد استفاده قرار گیرد.