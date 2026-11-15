به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش تعاملی «پلی‌لیست ابی» به کارگردانی ابراهیم امینی و تهیه‌کنندگی علی حسام‌فر، پنجشنبه و جمعه، ۲۸ و ۲۹ آبان‌ ۱۴۰۵، در جزیره کیش روی صحنه می‌رود.

این نمایش با بازی ابراهیم امینی و علی حسام‌فر، روایتی تعاملی از فقدان و افسردگی ارائه می‌دهد و با مشارکت تماشاگران، به موضوعاتی چون مواجهه با رنج و یافتن انگیزه‌هایی برای ادامه زندگی می‌پردازد.

«پلی‌لیست ابی» اثری برآمده از تجربه زیسته است که مخاطب را در جریان اجرا به مشارکت دعوت می‌کند. متن این نمایش پیش از این در کشورهای مختلف روی صحنه رفته است.

این اثر در ۲ روز یادشده، در فرهنگسرای سعدی و سالن علی نصیریان در جزیره کیش میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

بلیت‌فروشی این اجرا از طریق سایت‌های مختلف فروش بلیت انجام می‌شود.