به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه، نمایش «نقش زن» به نویسندگی فرهاد آئیش و کارگردانی مهتاب باجلان، از ۲۷ آبان‌ در سالن شماره ۷ بوتیک هنر ایران روی صحنه می‌رود.

در خلاصه ‌داستان این نمایش آمده است: «زنی که در گذشته بازیگر تئاتر بوده، اکنون در تیمارستان بستری است و خاطرات بازیگری و گذشته خود را مرور می‌کند.»

مجری طرح نمایش «نقش زن»، حسین کشفی اصل است. همچنین مهتاب باجلان به عنوان بازیگر نیز در این اثر حضور دارد.

سایر عوامل اجرا عبارتند از حسین کشفی‌اصل طراح صحنه و لباس، اشکان قازانچایی طراح گرافیک، رامتین جهانبانی عکاس، نوید اصغری و شادی جعفری ساخت تیزر و موشن، ایلیا امینی دستیار کارگردان، سبا رحیمی منشی صحنه، امیرعلی مسلم‌خانی و غزل مصیبی مدیران صحنه.

نمایش «نقش زن» به نویسندگی فرهاد آئیش و کارگردانی مهتاب باجلان، از ۲۷ آبان‌ هر روز ساعت۱۹:۳۰، در سالن شماره ۷ بوتیک هنر ایران به نشانی خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، بعد از سفارت ایتالیا، نبش کوچه یاسمن، شماره ۷۴ اجرا می‌شود. مدت‌زمان این نمایش، ۴۰ دقیقه است.

علاقه‌مندان به تماشای این اثر نمایشی، برای رزرو و تهیه بلیت می‌توانند به صفحه نمایش «نقش زن» در سامانه تیوال مراجعه کنند.