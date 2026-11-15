به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق عمل جدید بیمارستان سینا کامیاران با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، نمایندگان مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

در جریان این مراسم، تجهیزات تخصصی و مورد نیاز اتاق عمل شامل دستگاه تصویربرداری حین عمل (C-ARM)، دستگاه فیکو برای جراحی‌های چشم و تخت‌های جدید جراحی راه‌اندازی شد؛ تجهیزاتی که امکان ارائه خدمات درمانی تخصصی‌تر و افزایش دامنه جراحی‌ها در این مرکز درمانی را فراهم می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، در این مراسم با اشاره به ضرورت تقویت امکانات درمانی در شهرستان‌ها اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های سلامت زمانی اثربخش خواهد بود که مردم بتوانند خدمات تخصصی مورد نیاز خود را در محل سکونتشان دریافت کنند و برای دسترسی به این خدمات ناچار به سفرهای درمانی مکرر به سایر شهرها نباشند.

شعله شاه‌غیبی با اشاره به ظرفیت‌های بیمارستان سینا کامیاران افزود: تجهیز اتاق عمل جدید، امکان گسترش جراحی‌های تخصصی ارتوپدی و چشم‌پزشکی را فراهم کرده است و با استفاده از دستگاه C-ARM می‌توان جراحی شکستگی‌های اندام فوقانی و تحتانی، لگن و همچنین تعویض مفاصل را توسعه داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: با تأمین دستگاه فیکو نیز بستر لازم برای انجام و گسترش جراحی‌های چشم، به‌ویژه عمل آب مروارید، در بیمارستان سینا فراهم شده است.

برنامه زمان‌بندی دانشگاه برای فعال‌سازی ظرفیت‌های جدید درمانی

شاه‌غیبی با اشاره به برنامه زمان‌بندی دانشگاه برای فعال‌سازی ظرفیت‌های جدید درمانی عنوان کرد: از اول آذرماه توسعه جراحی‌های تخصصی ارتوپدی و فراهم کردن زمینه ارائه خدمات پیشرفته چشم‌پزشکی در این بیمارستان دنبال می‌شود.

وی تأمین نیروی انسانی متخصص، تجهیزات مکمل و ملزومات مورد نیاز را از الزامات بهره‌برداری کامل از امکانات جدید دانست و اضافه کرد: این موضوع با همکاری معاونت درمان دانشگاه و مدیریت بیمارستان پیگیری می‌شود تا خدمات پیش‌بینی‌شده به‌صورت مستمر و با رعایت استانداردهای ایمنی ارائه شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با تأکید بر توزیع متوازن امکانات درمانی در سطح استان بیان کرد: دسترسی به خدمات سلامت نباید تحت تأثیر محل زندگی افراد قرار گیرد و دانشگاه تلاش می‌کند با شناسایی نیازهای هر منطقه و تقویت زیرساخت‌های بیمارستانی، فاصله شهرستان‌ها در برخورداری از خدمات تخصصی را کاهش دهد.

شاه‌غیبی همچنین از پیگیری و همکاری نمایندگان مجلس، مسئولان شهرستان و مجموعه کارکنان بیمارستان در تأمین و راه‌اندازی تجهیزات جدید قدردانی کرد و گفت: نتیجه‌بخش بودن طرح‌های توسعه‌ای در حوزه سلامت به همکاری دستگاه‌های مختلف و تلاش مجموعه درمانی وابسته است و باید ظرفیت‌های ایجادشده به خدمات واقعی و قابل دسترس برای مردم تبدیل شود.

وی ارتقای کیفیت خدمات، رعایت اصول ایمنی بیمار و تکریم مراجعان را از دیگر اولویت‌های دانشگاه برشمرد و خاطرنشان کرد: افزایش امکانات درمانی باید با بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی بیماران و خانواده‌های آنان همراه باشد.

گسترش چهار حوزه جراحی در بیمارستان سینا کامیاران

با راه‌اندازی اتاق عمل جدید و تأمین تجهیزات مورد نیاز، ظرفیت ارائه خدمات جراحی در چهار حوزه تخصصی در بیمارستان سینا کامیاران تقویت شده است.

در بخش ارتوپدی، امکان توسعه جراحی شکستگی‌های اندام فوقانی و تحتانی، لگن و تعویض مفاصل با استفاده از دستگاه C-ARM فراهم شده است.

در حوزه چشم‌پزشکی نیز تأمین دستگاه فیکو، زمینه گسترش جراحی آب مروارید و سایر خدمات تخصصی این بخش را ایجاد می‌کند.

همچنین بیمارستان سینا در بخش جراحی عمومی خدماتی از جمله عمل فتق، آپاندیس، کیست‌ها و توده‌ها و جراحی بیماری‌های مرتبط با هموروئید، فیشر و آبسه را ارائه می‌دهد و در حوزه جراحی زنان نیز ظرفیت ارائه خدمات مورد نیاز بانوان تقویت شده است.

در این مراسم همچنین موضوع توسعه زیرساخت‌های درمانی کامیاران، پیگیری احداث بیمارستان جدید این شهرستان و تقویت جایگاه آن در اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع مورد تأکید قرار گرفت.