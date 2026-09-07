به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد داورنیا در بازدید از تجهیزات جدید چشمپزشکی بیمارستان امام رضا(ع) اردبیل اظهار کرد: با راهاندازی و بهرهبرداری از تجهیزات پیشرفته چشمپزشکی در بیمارستان امام رضا(ع) اردبیل، زمینه توسعه خدمات تخصصی و فوقتخصصی چشمپزشکی در استان و کاهش نیاز بیماران به مراجعه به مراکز درمانی سایر استانها فراهم شده است.
وی افزود: این تجهیزات با هدف ارتقای سطح خدمات تشخیصی و درمانی چشمپزشکی تهیه، راهاندازی و وارد چرخه خدمترسانی به بیماران شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: تجهیزات راهاندازیشده شامل دستگاه تصویربرداری شبکیه چشم (OCT)، دستگاه فیکو ویترکتومی قدامی برای جراحی های کاتاراکت و دستگاه فیکو ویترکتومی خلفی برای جراحی زجاجیه و شبکیه چشم، دستگاه فیکو همراه با لیزر، میکروسکوپ جراحی چشم، دستگاه اتورفرکتومتری و دستگاه اسلیتلامپ است که ظرفیتهای تشخیصی و درمانی این مرکز را به شکل قابل توجهی ارتقا میدهد.
داورنیا با اشاره به اهمیت توسعه خدمات تخصصی در داخل استان تصریح کرد: بهرهبرداری از این تجهیزات، امکان تشخیص دقیقتر بیماریهای چشمی و انجام جراحیهای پیشرفته چشم را در استان اردبیل فراهم کرده و موجب افزایش دسترسی مردم به خدمات تخصصی و فوقتخصصی چشمپزشکی میشود.
وی خاطرنشان کرد: توسعه این خدمات علاوه بر تسهیل دسترسی همشهریان و هماستانیها به خدمات مورد نیاز در داخل استان، میتواند از مراجعه بیماران به مراکز درمانی سایر استانها بکاهد و در نتیجه، هزینههای رفتوآمد و درمانی تحمیلشده به بیماران و خانوادههای آنان را نیز کاهش دهد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت:
همچنین از حمایتها، همراهی و تلاشهای ارزشمند دکتر سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت و مهندس سید حسین صفوی، رئیس هیأت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران، در راستای تأمین و توسعه تجهیزات پزشکی و ارتقای خدمات سلامت استان صمیمانه تشکر و قدردانی کرد و افزود: این حمایتها نقش مؤثری در تقویت زیرساختهای درمانی و فراهمسازی تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی استان دارد
وی تأکید کرد: توسعه زیرساختها و تجهیز مراکز درمانی استان به امکانات و فناوریهای روز، با هدف ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی هرچه بهتر به نیازهای درمانی مردم، از اولویتهای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل است.
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