  1. استانها
  2. اردبیل
۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

توسعه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی چشم‌پزشکی در استان

توسعه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی چشم‌پزشکی در استان

اردبیل- رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: خدمات تخصصی چشم‌پزشکی در اردبیل با راه‌اندازی تجهیزات پیشرفته در بیمارستان امام رضا(ع) توسعه می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد داورنیا در بازدید از تجهیزات جدید چشم‌پزشکی بیمارستان امام رضا(ع) اردبیل اظهار کرد: با راه‌اندازی و بهره‌برداری از تجهیزات پیشرفته چشم‌پزشکی در بیمارستان امام رضا(ع) اردبیل، زمینه توسعه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی چشم‌پزشکی در استان و کاهش نیاز بیماران به مراجعه به مراکز درمانی سایر استان‌ها فراهم شده است.

وی افزود: این تجهیزات با هدف ارتقای سطح خدمات تشخیصی و درمانی چشم‌پزشکی تهیه، راه‌اندازی و وارد چرخه خدمت‌رسانی به بیماران شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: تجهیزات راه‌اندازی‌شده شامل دستگاه تصویربرداری شبکیه چشم (OCT)، دستگاه فیکو ویترکتومی قدامی برای جراحی های کاتاراکت و دستگاه فیکو ویترکتومی خلفی برای جراحی زجاجیه و شبکیه چشم، دستگاه فیکو همراه با لیزر، میکروسکوپ جراحی چشم، دستگاه اتورفرکتومتری و دستگاه اسلیت‌لامپ است که ظرفیت‌های تشخیصی و درمانی این مرکز را به شکل قابل توجهی ارتقا می‌دهد.

داورنیا با اشاره به اهمیت توسعه خدمات تخصصی در داخل استان تصریح کرد: بهره‌برداری از این تجهیزات، امکان تشخیص دقیق‌تر بیماری‌های چشمی و انجام جراحی‌های پیشرفته چشم را در استان اردبیل فراهم کرده و موجب افزایش دسترسی مردم به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی چشم‌پزشکی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: توسعه این خدمات علاوه بر تسهیل دسترسی همشهریان و هم‌استانی‌ها به خدمات مورد نیاز در داخل استان، می‌تواند از مراجعه بیماران به مراکز درمانی سایر استان‌ها بکاهد و در نتیجه، هزینه‌های رفت‌وآمد و درمانی تحمیل‌شده به بیماران و خانواده‌های آنان را نیز کاهش دهد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت:

همچنین از حمایت‌ها، همراهی و تلاش‌های ارزشمند دکتر سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت و مهندس سید حسین صفوی، رئیس هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، در راستای تأمین و توسعه تجهیزات پزشکی و ارتقای خدمات سلامت استان صمیمانه تشکر و قدردانی کرد و افزود: این حمایت‌ها نقش مؤثری در تقویت زیرساخت‌های درمانی و فراهم‌سازی تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی استان دارد

وی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز مراکز درمانی استان به امکانات و فناوری‌های روز، با هدف ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی هرچه بهتر به نیازهای درمانی مردم، از اولویت‌های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل است.

کد مطلب 6939658

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها