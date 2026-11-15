به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی شیبانی، صبح یکشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به آغاز مرحله نخست اعزام دانش‌آموزان به اردوی راهیان نور اظهار کرد: در این مرحله،۲۰۰ دانش‌آموز دختر از هفت مدرسه متوسطه دوم و هنرستان‌های بخش گلستان عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

وی افزود: اردوهای راهیان نور فرصت ارزشمندی برای آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت، رشادت‌های رزمندگان اسلام و حماسه‌آفرینی شهدای دوران دفاع مقدس است و می‌تواند در انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل نوجوان نقش مؤثری داشته باشد.

فرمانده سپاه بهارستان خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که دانش‌آموزان در این سفر معنوی، علاوه بر بازدید از مناطق عملیاتی و یادمان‌های دفاع مقدس، با آرمان‌ها و ازخودگذشتگی‌های شهدا بیشتر آشنا شوند و فرهنگ مقاومت و ایثار را در زندگی خود سرلوحه قرار دهند.