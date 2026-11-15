به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای شمالی کشور، از انسداد ۲۴ ساعته محور چالوس و آزادراه تهران - شمال در مسیر رفت و برگشت تا روز سه‌شنبه (۲۶ آبان) خبر داد.

براساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک در محور فیروزکوه در مسیر جنوب به شمال، محدوده کمربندی جنوبی بومهن و محدوده سیاه‌بند و همچنین محور هراز در مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو، سنگین گزارش شده است.

همچنین تردد در محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت و محور فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب روان است.

براساس این گزارش، محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخله جوی هستند.

مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین اعلام کرد: محور چالوس و آزادراه تهران - شمال در استان مازندران، در مسیر رفت و برگشت و حدفاصل هریجان تا سیاه‌بیشه، به دلیل اجرای عملیات کارگاه جاده‌ای از روز یکشنبه (۲۴ آبان) تا روز سه‌شنبه (۲۶ آبان) به‌صورت ۲۴ ساعته مسدود است.

بر این اساس، تردد در این بازه زمانی از طریق محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه انجام می‌شود.