ارزانی آب چاه مانع هدایت صنایع به سمت پساب است

به گزارش خبرنگار مهر، داراب بیرانوندی ظهر یکشنبه در نشست بررسی مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان قزوین با ارائه آماری از ظرفیت‌های موجود در حوزه بازچرخانی آب اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۳۴ میلیون مترمکعب پساب در استان تولید می‌شود که از این میزان، ۲۴ میلیون مترمکعب آن قابلیت واگذاری به بخش صنعت را دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده افزود: تاکنون ۶ میلیون مترمکعب از این پساب واگذار شده و ۲ میلیون مترمکعب دیگر نیز در قالب تهاتر با جهاد کشاورزی در دست اقدام است. همچنین ۳۶ لیتر بر ثانیه هم برای منطقه آزاد تاکستان در چارچوب یک تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده است.

بیرانوندی با انتقاد از بی‌رغبتی صنایع برای سرمایه‌گذاری در این حوزه تصریح کرد: با وجود برگزاری چهار نوبت مناقصه و حتی دعوت از صنایع برای حضور در جلسات توجیهی، استقبال قابل توجهی از سوی واحدهای تولیدی صورت نگرفته است. به‌عنوان نمونه، در شهر آبیک پیگیر واگذاری پساب به کارخانه سیمان هستیم که هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است.

وی دو مانع اصلی بر سر راه این طرح را برشمرد و گفت: نخستین مشکل، ارزانی بی‌سابقه آب در کشور است. مادامی که قیمت آب چاه برای صنایع مقرون‌به‌صرفه‌تر از سرمایه‌گذاری در تصفیه و انتقال پساب باشد، طبیعی است که تمایلی به تغییر رویه نشان ندهند. مشکل دوم نیز این است که صنایع عموماً دارای چاه‌های مجاز هستند و ترجیح می‌دهند از همان منابع سنتی خود استفاده کنند.

بیرانوندی در پایان با هشدار نسبت به تداوم این روند خاطرنشان کرد: برای نمونه، در محدوده شهر قزوین بخشی از پساب به سمت فولاد هدایت می‌شود اما فاز دوم نیاز آبی آن هنوز از سوی صنعت اعلام نشده است. برخی شرکت‌های کاشی‌سازی نیز اعلام آمادگی کرده‌اند اما به دلیل شرایط فعلی، اقدامی عملی صورت نگرفته است.

وی تأکید کرد: باید در کارگروه سازگاری با کم‌آبی تصمیمی اتخاذ شود که شرایط به گونه‌ای تغییر کند تا صنایع نه‌تنها از پساب استقبال کنند، بلکه استفاده از آن را به صرفه‌تر از برداشت از چاه‌ها بدانند. در غیر این صورت، این ظرفیت عظیم همچنان بلااستفاده باقی خواهد ماند.