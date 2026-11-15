عبدالحسین داداشی‌نیاکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام، اظهار کرد : اولویت اصلی تخصیص اعتبارات عمرانی است.

فرماندار رودسر ادامه داد: امسال ۳۶۹ میلیارد تومان اعتبار عمرانی از محل منابع مختلف استانی، ملی و ارزش‌افزوده برای اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی شهرستان توزیع شده است.

وی با اشاره به منابع تأمین این اعتبارات افزود: اعتبارات مذکور از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سه درصد نفت و گاز، اعتبارات توازن، تنش آبی، محرومیت‌زدایی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و ۲۷ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده تأمین شده است.

داداشی نیاکی با بیان اینکه این اعتبارات در بخش‌های مختلف زیرساختی و خدماتی توزیع شده است، گفت: حوزه‌های راه، آب، بنیاد مسکن، برق و همچنین بخش‌های اجتماعی و ورزشی از جمله محورهای بهره‌مندی از این اعتبارات است.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت هدفمند منابع مالی و پرهیز از پراکندگی اعتبارات تصریح کرد: اولویت نخست در تخصیص اعتبارات امسال، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمامی است که امکان بهره‌برداری از آنها تا پایان سال جاری یا پایان سال آینده وجود دارد.

فرماندار رودسر تاکید کرد: در اولویت بعدی، پرداخت مطالبات پیمانکاران و تعیین تکلیف پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی قرار دارد و با توجه به محدودیت منابع، از تعریف طرح‌های جدید و کلنگ‌زنی‌های غیرضروری خودداری می‌شود.

فرماندار رودسر درادامه با اشاره به ظرفیت اعتبارات ملی و طرح‌های انتقالی در حوزه آب و بنیاد مسکن، طرح‌های تنش آبی، محرومیت‌زدایی در بخش راه و آب و اعتبارات بهینه‌سازی مصرف انرژی، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست با مدیریت جهادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی همچون مولدسازی، روند اجرای پروژه‌ها را تسریع کنند.

داداشی‌نیاکی در پایان گفت: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اعتباری برای شتاب‌بخشی به روند توسعه و آبادانی شهرستان، ضرورو دارد.