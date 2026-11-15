به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز عبدالهی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات مشترک محیط زیست و نیروی انتظامی در مقابله با قاچاق حیات وحش اظهار کرد: در جریان همکاری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان با پلیس آگاهی، یک بهله پرنده شکاری بحری در ایست بازرسی شهید صلاحی شناسایی و توقیف شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان با تشریح جزئیات این عملیات گفت: این پرنده در جریان بازرسی‌های انجام‌شده در ایست بازرسی کشف شد و شواهد نشان می‌داد که برای جابه‌جایی غیرقانونی منتقل می‌شود.

وی افزود: هوشیاری نیروهای پلیس آگاهی و تلاش محیط‌بانان در کنترل مسیرهای تردد نقش مؤثری در شناسایی و مقابله با قاچاق پرندگان شکاری داشته است.

عبدالهی با تأکید بر ضرورت صیانت از گونه‌های ارزشمند حیات وحش تصریح کرد: حفاظت از تنوع زیستی و مقابله با شکار و قاچاق گونه‌های جانوری از اولویت‌های محیط زیست است و همکاری نزدیک دستگاه‌های انتظامی و محیط زیست می‌تواند زمینه برخورد مؤثرتر با متخلفان را فراهم کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان خاطرنشان کرد: از ابتدای فصل پاییز، مقابله با قاچاق پرندگان شکاری با جدیت بیشتری در دستور کار این اداره قرار گرفته و تاکنون چهار بهله پرنده شکاری در این شهرستان کشف و ضبط شده است.