به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح یکشنبه در دیدار با مدیرکل شیلات استان بوشهر، مسائل و مطالبات حوزه صیادی شهرستان را مورد بررسی قرار داد.

فرماندار عسلویه با اشاره به اهمیت فعالیت‌های صیادی در معیشت و اقتصاد ساحل‌نشینان، ساماندهی شناورهای صیادی و رفع مشکلات مربوط به فعالیت آن‌ها را ضروری دانست.

وی همچنین با تأکید بر لزوم تأمین سوخت موردنیاز قایق‌های صیادی، خواستار پیگیری و اتخاذ تدابیر لازم برای تسهیل دسترسی صیادان به سوخت و حمایت از فعالیت‌های این قشر شد.

در این نشست، بر ضرورت پیگیری مطالبات صیادان و هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای بهبود شرایط فعالیت و ساماندهی امور صیادی شهرستان عسلویه تأکید شد.