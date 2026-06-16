به گزارش خبرگزاری مهر هرمزگان، سعید اطمینانی، رئیس دادگستری شهرستان بندرلنگه، اظهار کرد: با توجه به مشکلات ایجاد شده برای تعدادی از صیادان شهرستان در زمینه دریافت سهمیه سوخت، طرح شناسایی و ساماندهی قایق‌های صیادی فاقد هویت و مجوز در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در قالب این طرح، تمامی قایق‌های صیادی فاقد مجوز شهرستان بندرلنگه شناسایی، ثبت اطلاعات و ساماندهی خواهند شد تا زمینه لازم برای بهره‌مندی آنان از سهمیه قانونی سوخت فراهم شود.

اطمینانی تصریح کرد: این طرح با همکاری و حضور نمایندگان دادگستری، فرمانداری، اداره شیلات و سایر دستگاه‌های مرتبط از حدود دو هفته پیش آغاز شده و روند اجرایی آن همچنان ادامه دارد.

رئیس دادگستری شهرستان بندرلنگه با تأکید بر حمایت از جامعه صیادی گفت: دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود کرده و با پیگیری‌های انجام شده، تلاش می‌شود مشکلات موجود در زمینه هویت‌بخشی و تخصیص سوخت به قایق‌های صیادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: ساماندهی شناورهای صیادی علاوه بر رفع مشکلات سوخت، می‌تواند در مدیریت بهتر فعالیت‌های صیادی و حمایت از حقوق صیادان نیز نقش مؤثری ایفا کند.