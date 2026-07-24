۱۷۱ میلیارد تومان برای لایروبی اسکله صیادی نخل تقی هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی ظهر جمعه در بازدید استاندار و مسئولان از پروژه لایروبی اسکله صیادی نخل تقی با اشاره به اهمیت این پروژه در توسعه زیرساخت‌های صیادی شهرستان عسلویه اظهار کرد: پروژه لایروبی اسکله صیادی نخل تقی با اعتبار ۱۷۱میلیارد تومان از مهرماه سال گذشته آغاز شده و هم‌اکنون عملیات اجرایی آن با هدف افزایش ایمنی تردد شناورهای صیادی، بهبود دسترسی صیادان به دریا و ارتقای خدمات بندری در حال انجام است.

وی افزود: در جریان این بازدید، روند پیشرفت عملیات لایروبی، وضعیت حوضچه و مسیر تردد شناورها مورد بررسی قرار گرفت و استاندار بوشهر بر تسریع در اجرای پروژه و بهره‌برداری به‌موقع آن تأکید کرد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با بیان اینکه اسکله نخل تقی از مراکز مهم صیادی در جنوب استان به شمار می‌رود، گفت: اجرای این پروژه نقش مؤثری در پشتیبانی از فعالیت صیادان، کاهش مشکلات ناشی از رسوب‌گذاری و رونق اقتصاد دریامحور منطقه خواهد داشت.

امینی خاطرنشان کرد: در این بازدید، مسائل و مطالبات صیادان و تعاونی صیادی نخل تقی در حوزه خدمات بندری، وضعیت حوضچه و پشتیبانی از فعالیت‌های صیادی، مطرح و مقرر شد موضوعات مورد نیاز برای تسریع در روند اجرا و بهره‌برداری مطلوب از پروژه در سطح استانی و ملی پیگیری شود.

وی تصریح کرد: لایروبی اسکله نخل تقی یکی از پروژه‌های اولویت‌دار شیلات استان در شهرستان عسلویه است و با تکمیل آن، شرایط مناسب‌تری برای پهلوگیری شناورهای صیادی، تخلیه و بارگیری آبزیان و ارائه خدمات پشتیبانی به جامعه صیادی منطقه فراهم خواهد شد.

ارسلان زارع به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، فرماندار شهرستان عسلویه، مدیرکل شیلات استان، اعضای تعاونی صیادی و جمعی از مسئولان محلی از پروژه لایروبی اسکله صیادی نخل تقی بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه قرار گرفت.