خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: عشایر از جمله گروه‌های تولیدکننده و اثرگذار در اقتصاد مناطق روستایی و عشایری کشور هستند که سهم مهمی در تأمین محصولات دامی، تولید گوشت و لبنیات و حفظ چرخه تولید در مناطق مختلف دارند.

حمایت از عشایر تنها به فراهم کردن زمینه تولید و تأمین نهاده‌های دامی محدود نمی‌شود. دسترسی به امکانات اولیه زندگی، تأمین آب آشامیدنی، راه‌های ارتباطی، خدمات بهداشتی و همچنین اقلام ضروری مانند آرد، از نیازهایی است که مستقیماً بر کیفیت زندگی و تداوم فعالیت این خانواده‌ها تأثیر می‌گذارد.

در میان این نیازها، آرد جایگاه ویژه‌ای دارد. نان همچنان یکی از اصلی‌ترین اقلام غذایی خانواده‌های عشایری است و در بسیاری از مناطق، به‌ویژه محل‌های استقرار دور از شهرها و روستاها، امکان دسترسی مستمر به نانوایی وجود ندارد.

به همین دلیل، سهمیه آرد خانه‌پز برای این خانواده‌ها صرفاً یک کالای مصرفی نیست، بلکه بخشی از الزامات تأمین امنیت غذایی و استمرار زندگی در شرایط خاص کوچ و استقرار عشایری محسوب می‌شود.

در شهرستان دشتستان که بخش عمده جمعیت عشایری استان بوشهر را در خود جای داده است، طی روزهای اخیر موضوع سهمیه آرد خانه‌پز به یکی از دغدغه‌های این جامعه تبدیل شده است.

محدودیت‌های ایجادشده در فرایند تخصیص آرد و مشکلات مرتبط با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه سیما، بنا بر اعلام مسئولان امور عشایر، موجب کاهش سهمیه برخی خانوارها شده و تأمین آرد مورد نیاز آنان را با دشواری روبه‌رو کرده است.

دشتستان میزبان بخش عمده عشایر استان

فرماندار دشتستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه عشایر در ساختار اقتصادی و اجتماعی این شهرستان اظهار کرد: عشایر از ظرفیت‌های مهم شهرستان دشتستان به شمار می‌روند و در عرصه‌های مختلف تولیدی، اقتصادی و اجتماعی نقش مؤثری دارند؛ ازاین‌رو حمایت از این جامعه و رسیدگی به نیازهای آنان باید در اولویت برنامه‌های دستگاه‌های مسئول باشد.

احمد دشتی با تأکید بر ضرورت توجه به مشکلات معیشتی و خدماتی عشایر افزود: خانواده‌های عشایری با وجود شرایط دشوار زندگی و فعالیت در مناطق مختلف، نقش مهمی در چرخه تولید دارند و لازم است همه ظرفیت‌های موجود برای بهبود شرایط زندگی و فعالیت اقتصادی آنان به کار گرفته شود.

وی با اشاره به مشکلات اخیر در زمینه تأمین آرد خانه‌پز عشایر تصریح کرد: موضوع کاهش سهمیه آرد و محدودیت‌هایی که در ارتباط با سامانه سیما ایجاد شده، مورد توجه مدیریت شهرستان قرار دارد و این مسئله با جدیت پیگیری خواهد شد.

فرماندار دشتستان ادامه داد: تأمین آرد مورد نیاز خانواده‌های عشایری از جمله نیازهای ضروری آنان است و نباید مشکلات اجرایی و محدودیت‌های سامانه‌ای موجب شود که این خانوارها در تأمین مایحتاج اولیه خود با مشکل مواجه شوند.

دشتی با بیان اینکه رسیدگی به مسائل عشایر نیازمند همکاری مجموعه دستگاه‌های اجرایی است، خاطرنشان کرد: مدیریت شهرستان از تمامی ظرفیت‌های موجود برای پیگیری مطالبات این جامعه استفاده می‌کند تا مشکلات مربوط به تأمین آرد و سایر ملزومات زندگی آنان برطرف شود.

وی تأکید کرد: رویکرد مدیریت شهرستان، حمایت از جامعه عشایری و پیگیری مسائل و نیازهای آنان در حوزه‌های مختلف است و این موضوع به‌ویژه در زمینه تأمین کالاهای ضروری و خدمات مورد نیاز با جدیت دنبال خواهد شد.

چالش کاهش سهمیه آرد خانه‌پز

مدیر امور عشایر استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از بروز مشکل در روند تأمین سهمیه آرد خانه‌پز عشایر خبر داد و گفت: اجرای محدودیت‌هایی در فرایند ثبت و پردازش اطلاعات سامانه سیما، موجب کاهش سهمیه برخی خانوارهای عشایری شده و این موضوع فشار معیشتی قابل توجهی بر آنان وارد کرده است.

داریوش ناصررحیمی با اشاره به اینکه سهمیه آرد خانه‌پز یکی از نیازهای اساسی خانوارهای عشایری محسوب می‌شود، اظهار کرد: شرایط زندگی و پراکندگی محل استقرار عشایر به‌گونه‌ای است که این خانواده‌ها برای تأمین نان مورد نیاز خود وابستگی بیشتری به سهمیه آرد دارند و هرگونه اختلال در روند تخصیص آن می‌تواند مشکلات روزمره آنان را افزایش دهد.

انتظار داریم نحوه بررسی اطلاعات و اعمال محدودیت‌ها به شکلی باشد که حقوق واقعی خانوارهای عشایری تضییع نشود وی افزود: در شرایط فعلی، بخشی از مشکلات به نحوه اعمال محدودیت‌ها و چگونگی استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در سامانه سیما بازمی‌گردد. به نظر می‌رسد در فرایند اجرایی این سامانه، برخی اطلاعات و شرایط خاص خانوارهای عشایری به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته و همین مسئله در تعیین سهمیه آرد اثر گذاشته است.

مدیر امور عشایر استان بوشهر با تأکید بر ضرورت بازنگری در این روند بیان کرد: انتظار داریم نحوه بررسی اطلاعات و اعمال محدودیت‌ها به شکلی باشد که حقوق واقعی خانوارهای عشایری تضییع نشود. نمی‌توان شرایط زندگی جامعه‌ای را که در مناطق پراکنده و با ویژگی‌های خاص معیشتی زندگی می‌کند، بدون در نظر گرفتن اقتضائات آن با سایر گروه‌ها یکسان ارزیابی کرد.

ناصررحیمی ادامه داد: هدف از پیگیری‌های انجام‌شده، ایجاد تغییر در اصل اجرای سامانه نیست، بلکه باید ایرادهای اجرایی و محدودیت‌هایی که به کاهش غیرمنصفانه سهمیه‌ها منجر شده است، برطرف شود تا تخصیص آرد بر اساس نیاز واقعی خانوارهای عشایری صورت گیرد.

وی با اشاره به جمعیت عشایری استان بوشهر گفت: در حال حاضر حدود چهار هزار و ۳۳۰ خانوار عشایری با جمعیتی بالغ بر ۳۰ هزار نفر در استان زندگی می‌کنند که نزدیک به ۷۰ درصد این جمعیت در شهرستان دشتستان مستقر هستند.

لزوم رفع مشکلات عشایر

مدیر امور عشایر استان بوشهر افزود: سایر جمعیت عشایری استان نیز در شهرستان‌های تنگستان، دشتی، جم، دیلم و دیر حضور دارند و هر یک از این مناطق با توجه به شرایط جغرافیایی، پراکندگی جمعیت و نوع فعالیت اقتصادی عشایر، نیازهای متفاوتی دارند.

ناصررحیمی با بیان اینکه تمرکز بخش عمده جمعیت عشایری استان در دشتستان، ضرورت توجه ویژه به مسائل این شهرستان را دوچندان می‌کند، اظهار کرد: ارائه خدمات به عشایر باید متناسب با شرایط استقرار و نیازهای واقعی آنان باشد و نمی‌توان برای همه مناطق نسخه واحدی در نظر گرفت.

وی با اشاره به سایر مشکلات این جامعه اضافه کرد: موضوعاتی مانند تأمین آب، بهسازی و دسترسی به راه‌ها و فراهم کردن خدمات عمومی از جمله مسائل مهم عشایر استان است که برای کاهش مشکلات در این بخش‌ها نیز باید از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و اعتبارات موجود استفاده شود.

مدیر امور عشایر استان بوشهر همچنین به تأثیرات شرایط اقلیمی و پدیده ال نینو بر زندگی عشایر اشاره کرد و گفت: تغییرات الگوی بارش و شرایط آب‌وهوایی می‌تواند بر منابع آب، مراتع و فعالیت‌های تولیدی عشایر اثرگذار باشد و به همین دلیل، رسیدگی به مسائل این جامعه باید با در نظر گرفتن شرایط محیطی و اقلیمی انجام شود.

ناصررحیمی خاطرنشان کرد: تلاش مدیریت امور عشایر استان بر این است که با پیگیری مطالبات و استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود، مشکلات این جامعه در حوزه‌های مختلف کاهش یابد و زمینه افزایش درآمد، استمرار فعالیت‌های تولیدی و بهبود کیفیت زندگی خانوارهای عشایری فراهم شود.

ضرورت عبور از مشکلات اجرایی در خدمات‌رسانی به عشایر

مشکل تأمین آرد خانه‌پز عشایر دشتستان بار دیگر اهمیت توجه به جزئیات خدمات‌رسانی به این جامعه را نشان داده است. اگرچه سامانه‌های اطلاعاتی با هدف ساماندهی توزیع کالا و مدیریت بهتر منابع طراحی می‌شوند، اما اجرای آنها باید با شناخت شرایط واقعی گروه‌های هدف همراه باشد.

عشایر به دلیل نقش مستقیم در تولید و تأمین بخشی از نیازهای غذایی جامعه، شایسته برخورداری از حمایت‌های متناسب با شرایط زندگی خود هستند. انتظار می‌رود پیگیری فرمانداری دشتستان و مدیریت امور عشایر استان به اصلاح محدودیت‌های سامانه سیما و تأمین سهمیه واقعی آرد خانوارها منجر شود.

در نهایت، حمایت از عشایر نباید به اقدامات مقطعی محدود بماند. تأمین پایدار آرد، آب، راه و سایر نیازهای ضروری، بخشی از مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در قبال جامعه‌ای است که با وجود دشواری‌های فراوان، همچنان در عرصه تولید حضور دارد. رفع مشکل آرد نیز می‌تواند گامی عملی در مسیر کاهش دغدغه‌های معیشتی و تقویت امنیت غذایی این خانواده‌ها باشد.