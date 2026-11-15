به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عزیزیان اظهار کرد: در اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت ماموران در یکی از محله‌های شهر بندرعباس ۷ محل ذخیره و خریدوفروش سوخت خارج از چرخه قانونی را شناسایی و ۷۰ مخزن نگهداری سوخت کشف کردند.

عزیزیان افزود: با هماهنگی و دستور مقام قضایی، محل‌های نگهداری و خرید و فروش سوخت قاچاق تخریب شد.

وی گفت: مالکان محل‌های دپو نیز پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

جانشین فرمانده استان هرمزگان از شهروندان خواست در صورت فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق فرآورده‌های نفتی و رفت و آمد خودروهای شوتی را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یا شماره ۳۰۱۱۰ پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.