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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۵۰

فرمانده انتظامی هرمزگان:

۷۶ مخزن سوخت قاچاق در هرمزگان منهدم شد

۷۶ مخزن سوخت قاچاق در هرمزگان منهدم شد

بندرعباس - فرمانده انتظامی هرمزگان از اجرای طرح ضربتی مقابله با قاچاق سوخت با کشف ۶۰ هزار لیتر گازوئیل و معدوم کردن ۷۶ مخزن نگهداری سوخت در یکی از محلات شهرستان بندرعباس خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان بیان داشت: طرح ضربتی و عملیاتی مقابله با قاچاق سوخت با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی، در محله نخل ناخدا شهرستان بندرعباس اجرا شد.

وی افزود: در این طرح ضربتی، مقدار تقریبی ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کشف، بیش از ۱۰ باب محل نگهداری و دپوی سوخت تخریب و همچنین ۷۶ مخزن نگهداری سوخت در محل به علت عدم امکان جاجایی معدوم شد.

این مقام انتظامی استان با اشاره به سایر موفقیت های حاصله از اجرای این طرح منسجم پلیسی، به دستگیری سارق حین سرقت با کشف یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه و توقیف یک دستگاه خودرو دارای دستور توقیف از سوی مراجع قضایی اشاره کرد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان خاطر نشان کرد: سارق دستگیر شده با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی و تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری سایر متهمان قاچاق سوخت ادامه دارد.

کد مطلب 5925564

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    نظرات

    • هادی IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      1 4
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      یعنی این هرمزگان به این عظمت ۶۰هزارلیتر به نظرم خیلی مشکوکه
    • ناشناس IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      2 4
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      سلام کاش میتتوانستیدجلوقاچاق بگیرید
    • محمد IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      2 3
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      باید برخورد جدی باشه جلو قاچاق سوخت گرفته بشه هدر رفتن سرمایه ملی چرا باید قاچاق بشه
    • IR ۰۶:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      0 1
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      بازی افزایش قیمت دوباره راه انداختن خدا به دادمون برسه
    • IR ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      0 0
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      جناب پمپ بنزینهای متخلف را منهدم کنید

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