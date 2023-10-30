۷۶ مخزن سوخت قاچاق در هرمزگان منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان بیان داشت: طرح ضربتی و عملیاتی مقابله با قاچاق سوخت با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی، در محله نخل ناخدا شهرستان بندرعباس اجرا شد.

وی افزود: در این طرح ضربتی، مقدار تقریبی ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کشف، بیش از ۱۰ باب محل نگهداری و دپوی سوخت تخریب و همچنین ۷۶ مخزن نگهداری سوخت در محل به علت عدم امکان جاجایی معدوم شد.

این مقام انتظامی استان با اشاره به سایر موفقیت های حاصله از اجرای این طرح منسجم پلیسی، به دستگیری سارق حین سرقت با کشف یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه و توقیف یک دستگاه خودرو دارای دستور توقیف از سوی مراجع قضایی اشاره کرد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان خاطر نشان کرد: سارق دستگیر شده با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی و تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری سایر متهمان قاچاق سوخت ادامه دارد.