کشف ۱۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از یک بارانداز در شهرستان سیریک

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر بیان کرد: مأموران انتظامی شهرستان سیریک در ادامه طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی با کار اطلاعاتی و فنی یک بارانداز و محل نگهداری سوخت را در یکی از مناطق روستایی این شهرستان شناسایی و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مقام قضائی با تشکیل تیم‌های عملیاتی و با همکاری عوامل پایگاه دریابانی شهرستان به محل اعزام و در بازرسی از محل نگهداری سوخت قاچاق مقدار ۱۰۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را در مخازن فلزی و پلاستیکی موجود در این چهاردیواری خالی از سکنه کشف و ضبط کردند.

سردار جاویدان ضمن اعلام اینکه مجموع ارزش ریالی این سوخت‌های قاچاق مکشوفه بر اساس ارزیابی کارشناسان بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال و شناسایی عاملان قاچاق سوخت در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار دارد.

سردار جاویدان در پایان با بیان اینکه برخورد قاطع با قاچاقچیان سوخت با جدیت ادامه دارد، تأکید کرد: اجرای این عملیات‌ها در مناطق دیگر آلوده به قاچاق سوخت نیز در دستور کار پلیس و دستگاه قضائی استان قرار دارد و از مردم فهیم استان هرمزگان درخواست می‌گردد در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مجرمانه مشکوک مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.