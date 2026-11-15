به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌اله عبادپور ظهر یکشنبه در جلسه انتخاب تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی استان با تشریح روند دریافت، بررسی و ارزیابی پرونده‌های متقاضیان اظهار کرد: در مجموع ۱۷۶ پرونده از کشاورزان، بهره‌برداران و فعالان بخش کشاورزی استان برای حضور در فرآیند انتخاب تولیدکنندگان برتر دریافت شد که پس از بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی مستندات، ۶۶ پرونده به‌عنوان نمونه‌های برتر استانی انتخاب شدند.

وی افزود: پرونده‌های منتخب با توجه به شاخص‌ها و معیارهای تخصصی هر بخش و پس از طی مراحل ارزیابی استانی، برای بررسی بیشتر و حضور در فرآیند انتخاب تولیدکنندگان برتر ملی به کمیته داوری کشوری ارسال شده‌اند.

عبادپور با اشاره به تنوع حوزه‌های فعالیت تولیدکنندگان منتخب بیان کرد: از مجموع ۶۶ پرونده انتخاب‌شده، چهار پرونده در حوزه آب و خاک، ۶ پرونده در حوزه صنایع تبدیلی، بازرگانی و مکانیزاسیون، ۱۱ پرونده در حوزه باغبانی، ۱۲ پرونده در حوزه ترویج، چهار پرونده در حوزه تشکل‌ها، ۱۴ پرونده در حوزه دام و طیور و ۱۰ پرونده در حوزه زراعت قرار دارند.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه محصولات گواهی‌شده دو پرونده، در حوزه منابع طبیعی دو پرونده و در حوزه شیلات نیزیک پرونده به‌عنوان نمونه استانی انتخاب و به مرحله داوری کشوری راه یافته است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تأکید بر اهمیت شناسایی و معرفی بهره‌برداران پیشرو در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: انتخاب تولیدکنندگان برتر صرفاً به معنای معرفی فعالان موفق نیست، بلکه فرصتی برای شناسایی ظرفیت‌ها، تجربه‌های موفق، روش‌های نوین تولید و دستاوردهای بهره‌برداران استان فراهم می‌کند تا این تجربیات در قالب برنامه‌های ترویجی و آموزشی در اختیار سایر کشاورزان قرار گیرد.

وی افزود: معرفی نمونه‌های موفق در حوزه‌های مختلف کشاورزی می‌تواند زمینه‌ساز انتقال دانش و فناوری، افزایش بهره‌وری عوامل تولید، ارتقای کیفیت محصولات و توسعه الگوهای موفق کشاورزی در سطح استان باشد.

عبادپور در پایان ابراز امیدواری کرد با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف کشاورزی استان در فرآیند ملی انتخاب تولیدکنندگان برتر، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آذربایجان شرقی در عرصه تولید، نوآوری و بهره‌وری بیش از پیش معرفی شود.