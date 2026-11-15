به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی ظهر یکشنبه در جلسه انتخاب تولیدکنندگان برتر حوزه کشاورزی آذربایجان شرقی اظهار کرد: توسعه بخش کشاورزی تنها با افزایش سرمایه‌گذاری و تأمین نهاده‌ها محقق نمی‌شود، بلکه شناسایی ظرفیت‌های انسانی، بهره‌گیری از تجربه‌های موفق و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت فعال تولیدکنندگان در فرآیند توسعه نیز از الزامات اساسی این مسیر است.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان برتر می‌توانند نقش مؤثری در تغییر نگرش و اصلاح روش‌های تولید ایفا کنند، افزود: این بهره‌برداران با تکیه بر دانش، مهارت، تجربه و استفاده از روش‌های نوین، نمونه‌های موفقی از مدیریت منابع و افزایش بهره‌وری را در عرصه کشاورزی به نمایش می‌گذارند که قابلیت تعمیم به سایر واحدهای تولیدی را دارد.

شفیعی با اشاره به اهمیت الگوسازی در بخش کشاورزی تصریح کرد: یکی از کارکردهای مهم انتخاب تولیدکنندگان برتر، شناسایی الگوهای موفق و تبدیل دستاوردهای فردی به سرمایه‌ای جمعی برای بخش کشاورزی است. این افراد باید در کنار کارشناسان و محققان، در فرآیند آموزش و ترویج حضور فعال داشته باشند تا تجربیات عملی آنان به سایر بهره‌برداران منتقل شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: معرفی تولیدکنندگان برتر همچنین می‌تواند به تقویت روحیه خودباوری، افزایش انگیزه جوانان برای ورود به فعالیت‌های نوآورانه کشاورزی و شکل‌گیری رقابت مثبت میان بهره‌برداران منجر شود؛ رقابتی که نتیجه آن ارتقای کیفیت محصولات، افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت پیوند میان انتخاب تولیدکنندگان برتر و برنامه‌های توسعه‌ای سازمان خاطرنشان کرد: نباید فرآیند انتخاب و تجلیل از تولیدکنندگان موفق به یک رویداد مقطعی محدود شود، بلکه باید از ظرفیت این افراد در مزارع الگویی، برنامه‌های آموزشی و ترویجی و انتقالیافته‌های تحقیقاتی به عرصه تولید استفاده کرد.

شفیعی اضافه کرد: در شرایطی که بخش کشاورزی با چالش‌هایی همچون محدودیت منابع آب، تغییرات اقلیمی و افزایش هزینه‌های تولید مواجه است، بهره‌گیری از تجربه تولیدکنندگان موفق می‌تواند در اصلاح الگوهای کشت، مدیریت بهینه نهاده‌ها و حرکت به سمت کشاورزی دانش‌محور و اقتصادی تأثیرگذار باشد.

وی در پایان تأکید کرد: انتخاب تولیدکنندگان برتر زمانی به یک دستاورد واقعی برای بخش کشاورزی تبدیل می‌شود که نتایج آن در افزایش سطح دانش بهره‌برداران، بهبود شاخص‌های تولید و ارتقای بهره‌وری در سطح مزارع و واحدهای تولیدی نمود پیدا کند.