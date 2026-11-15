محمدحسین فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری آیین بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در ساختمان مرکزی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، گفت: در این مراسم که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، از مجموع ۲۰ برگزیده ملی، سه عنوان جایزه به نمایندگان استان فارس اختصاص یافت.

وی افزود: کتابخانه کودک و نوجوان شهروند فسا، کتابخانه شهید اسلامی شیراز و شهردار شیراز سه برگزیده استان فارس بودند که در بخش‌های مختلف این رویداد موفق به دریافت جایزه ملی همخوان شدند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان فارس با بیان اینکه این موفقیت برای دومین سال متوالی نصیب استان شده است، ادامه داد: فارس سال گذشته نیز با کسب سه جایزه ملی، بیشترین تعداد جوایز این رویداد را به خود اختصاص داد و امسال نیز این موفقیت تکرار شد.

فیروزی با تشریح اهمیت جایزه ملی همخوان بیان کرد: این رویداد حاصل یک فرایند ارزیابی چندماهه است که در آن عملکرد کتابداران، فعالان حوزه کتاب، خیرین، مروجان کتابخوانی و مسئولان مرتبط بررسی و برگزیدگان در بخش‌های مختلف انتخاب می‌شوند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه این جوایز گفت: هر یک از عناوین کسب‌شده توسط نمایندگان فارس، در بخش تخصصی خود از جوایز ملی شاخص این رویداد به شمار می‌رود.