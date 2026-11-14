به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین امیدی با تشریح برنامه‌های هفته کتاب و کتابخوانی گفت: از ۲۳ تا ۳۰ آبان‌ماه، بیش از ۵۰ برنامه در کتابخانه‌های کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد استان فارس با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، جذب نوجوانان و جوانان به کتابخانه‌های مساجد و افزایش انس عمومی با کتاب برگزار می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه فعالیت‌های کتابخانه‌ای در کانون‌های مساجد افزود: کتابخانه‌های مساجد در کنار برنامه‌های مذهبی و فرهنگی، در قالب کتابخانه‌های مخزنی و باز (شبستانی) فعالیت می‌کنند و در ۲ تا ۳ شیفت به‌ویژه به نوجوانان و جوانان خدمات ارائه می‌دهند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد فارس با بیان اینکه فعالیت کتابخانه‌های مساجد به فصل تابستان و اوقات فراغت محدود نیست، گفت: این کتابخانه‌ها در تمام فصول سال برای خدمت‌رسانی به علاقه‌مندان آمادگی دارند و به‌عنوان فضایی امن و مطمئن، ظرفیت مناسبی برای مطالعه نوجوانان، جوانان و سایر اقشار جامعه به شمار می‌روند.

امیدی با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته کتاب بیان کرد: بازدید از کتابخانه‌های مساجد و تجلیل از مسئولان و کتابداران، سخنرانی ائمه جماعات درباره اهمیت کتابخوانی، تشکیل حلقه‌های مطالعه، اجرای طرح نذر فرهنگی کتاب، غبارروبی کتابخانه‌ها و تقدیر از اعضای فعال از جمله برنامه‌های این هفته است.

وی از تداوم اجرای طرح ملی «شنبه‌های کتاب» در کانون‌های مساجد فارس خبر داد و افزود: این طرح با هدف افزایش سرانه مطالعه و معرفی کتاب دنبال می‌شود و در کنار آن، برگزاری نمایشگاه‌های کتاب محله‌محور، پویش‌ها و مسابقات کتابخوانی، برنامه‌های هنری با محوریت کتاب، جلسات نقد کتاب و حضور کتابداران و اعضای کتابخانه‌ها در نماز جمعه و گلزار شهدا نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد فارس، برپایی غرفه‌های سیار کتاب در اجتماعات شبانه، پارک‌ها، پیاده‌راه‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس و مراکز خرید، برگزاری کارگاه قرائت داستان کوتاه، توزیع کتاب‌های موضوعی و راه‌اندازی انجمن اصحاب قلم ویژه نویسندگان مسجدی را از دیگر برنامه‌های پیشنهادی این هفته عنوان کرد.

امیدی همچنین از اجرای پویش ملی تولید فرآورده‌های فرهنگی و هنری با محوریت کتاب «سرباز روز نهم» خبر داد و گفت: این کتاب که با تقریظ رهبر شهید انقلاب همراه است، برای حلقه‌های کتابخوانی کانون‌های مساجد سراسر کشور در نظر گرفته شده و تعدادی از نسخه‌های آن نیز میان حلقه‌های کتابخوانی استان فارس توزیع شده است.

وی ادامه داد: در قالب این پویش، تولید نمایشنامه، معرفی کتاب در طرح ملی «شنبه‌های کتاب مساجد» و حلقه‌های کتابخوانی، تولید پادکست، شعر، آثار خوشنویسی، نقاشی، سرود و سایر فرآورده‌های فرهنگی و هنری دنبال می‌شود و به آثار برتر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.