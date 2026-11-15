به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی بعد از ظهر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وصول یک فقره پرونده کلاهبرداری، پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرف.

وی افزود: متهم با سوء استفاده از نیاز مالی و مشکلات اداری شاکی و فریب وی با تبلیغات اغوا کننده اقدام به شناسایی او نموده و با معرفی خود بعنوان مامور دولتی و فردی ذی نفوذ در دستگاه قضا و سایر ادارات دولتی و دادن وعده استخدام و حل و فصل مشکلات قضایی وی اقدام به کلاهبرداری از مالباخته کرده بود .

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه ماموران با اشراف اطلاعاتی ، انجام اقدامات فنی و پلیسی و هماهنگی با مرجع قضایی، یک نفر متهم به کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم او را در مخفیگاهش دستگیر کردند افزود: متهم در بازجویی های به عمل آمده به یک فقره کلاهبرداری به ارزش ۸ میلیارد ریال، اعتراف که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.