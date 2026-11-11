به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر محمدجعفری صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که با حضور سرهنگ جواد مختاررضایی معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا برگزار شد، با تشریح وضعیت جرایم سایبری در آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد جرایم سایبری استان به موضوعات اقتصادی و مالی اختصاص دارد و برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی و کلاهبرداری‌های رایانه‌ای از مهم‌ترین مصادیق این جرایم به شمار می‌روند.

وی با اشاره به اقدامات پلیس فتا در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ افزود: با وجود روند افزایشی جرایم در فضای مجازی، پلیس فتا توانسته است بیش از ۹۵ درصد جرایم سایبری استان را کشف کند و با ارتقای توان عملیاتی، برخورد با مجرمان این حوزه را دنبال کند.

برداشت‌های غیرمجاز با لینک‌های آلوده

رئیس پلیس فتا آذربایجان‌شرقی، برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی را یکی از جرایم پرتکرار در استان دانست و گفت: مجرمان سایبری با ارسال لینک‌های آلوده از طریق پیامک و شبکه‌های اجتماعی، کاربران را به باز کردن صفحات جعلی یا نصب برنامه‌های مخرب ترغیب می‌کنند.

محمدجعفری ادامه داد: شهروندان با کلیک روی این لینک‌ها ممکن است ناخواسته دسترسی مجرمان به اطلاعات تلفن همراه، پیامک‌های بانکی و اطلاعات مالی خود را فراهم کنند که در نهایت زمینه برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی آنان را به وجود می‌آورد.

وی با بیان اینکه حجم این نوع برداشت‌ها نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است، از شهروندان خواست از باز کردن لینک‌های ناشناس و مشکوک خودداری کنند و برای دریافت خدمات بانکی از مسیرهای رسمی بانک‌ها استفاده کنند.

پرداخت بیعانه همچنان قربانی می‌گیرد

رئیس پلیس فتا آذربایجان‌شرقی با اشاره به تداوم کلاهبرداری در معاملات اینترنتی اظهار کرد: با وجود هشدارها و اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده، همچنان برخی افراد در خریدهای اینترنتی و معاملات فضای مجازی، بدون اطمینان از اعتبار فروشنده یا فروشگاه، اقدام به پرداخت بیعانه می‌کنند و پس از واریز وجه با قطع ارتباط طرف مقابل مواجه می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه این شیوه از کلاهبرداری می‌تواند خسارت‌های سنگینی به شهروندان وارد کند، افزود: پیامدهای این جرایم تنها به زیان مالی محدود نمی‌شود و برخی مالباختگان پس از از دست دادن سرمایه خود با آسیب‌های روحی و روانی جدی مواجه می‌شوند.

محمدجعفری خاطرنشان کرد: در برخی موارد، فشارهای ناشی از کلاهبرداری و خسارت‌های مالی، مشکلاتی در زندگی شخصی و خانوادگی افراد ایجاد می‌کند و حتی بر تصمیم‌های مهم زندگی آنان، از جمله ازدواج، تأثیر می‌گذارد.

کشف ۱۰ پرونده عمده فیشینگ و دستگیری ۳۲ متهم

وی در تشریح عملکرد پلیس فتا در برخورد با شبکه‌های کلاهبرداری سایبری گفت: طی هشت ماه گذشته حدود ۱۰ پرونده عمده فیشینگ در آذربایجان‌شرقی کشف شده و در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها، ۳۲ نفر از کلاهبرداران کلان دستگیر شده‌اند.

رئیس پلیس فتا آذربایجان‌شرقی میزان مبالغ کلاهبرداری‌شده در این پرونده‌ها را ۷۱ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد تعداد پرونده‌های مرتبط با این افراد در سطح کشور به یک هزار و ۸۱۲ فقره می‌رسد.

مسدودسازی ۱۶۷ میلیارد تومان از وجوه سرقتی

محمدجعفری با اشاره به نقش مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا در رسیدگی به گزارش‌های مردمی بیان کرد: مرکز فوریت‌های سایبری با شماره ۰۹۶۳۸۰ به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کند و شهروندان می‌توانند برای دریافت راهنمایی و مشاوره تخصصی در زمینه جرایم فضای مجازی با این مرکز تماس بگیرند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری نزدیک به ۴۳ هزار نفر از خدمات تلفنی این مرکز استفاده کرده‌اند، گفت: کارشناسان مرکز به‌طور متوسط روزانه حدود ۴۰۰ تماس را پاسخ می‌دهند و راهنمایی‌های لازم را در اختیار شهروندان قرار می‌دهند.

رئیس پلیس فتا آذربایجان‌شرقی یکی از اقدامات مهم این مرکز را پیگیری سریع وجوه سرقتی و جلوگیری از انتقال آن‌ها به حساب‌های دیگر عنوان کرد و افزود: در سال جاری بیش از ۱۶۷ میلیارد تومان از پول‌های مسروقه در حساب‌های مربوطه مسدود شده است تا پس از بررسی‌های قضایی و طی مراحل قانونی، به مالباختگان بازگردانده شود.

وی در ادامه به وضعیت جرایم مرتبط با نشر اکاذیب و هتک حیثیت در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: آذربایجان‌شرقی در این حوزه از نظر فراوانی جرایم، وضعیت متفاوتی نسبت به جرایم مالی دارد و این دسته از جرایم در رتبه چهارم جرایم سایبری استان قرار گرفته‌اند.

محمدجعفری بخشی از این وضعیت را به پایبندی‌های فرهنگی و اعتقادی شهروندان مرتبط دانست و در عین حال بر ضرورت رعایت اصول اخلاقی و مسئولیت‌پذیری در انتشار مطالب و محتوا در شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد.

ضرورت آموزش صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی

رئیس پلیس فتا آذربایجان‌شرقی با تأکید بر لزوم توجه به امنیت کسب‌وکارهای آنلاین اظهار کرد: با گسترش فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی، کسب‌وکارهای نوپا نیز به یکی از بسترهای وقوع جرایم مالی و کلاهبرداری‌های اینترنتی تبدیل شده‌اند.

وی افزود: بخشی از جرایم مالی در بستر کسب‌وکارهای اینترنتی اتفاق می‌افتد و آشنا نبودن صاحبان این فعالیت‌ها با تهدیدهای سایبری می‌تواند زمینه سوءاستفاده مجرمان را فراهم کند.

محمدجعفری آموزش فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین را یکی از محورهای مهم پیشگیری دانست و تصریح کرد: حضور کارشناسان پلیس فتا در این مجموعه‌ها و ارائه آموزش‌های تخصصی درباره روش‌های سوءاستفاده سایبری، می‌تواند به افزایش آگاهی و کاهش آسیب‌پذیری کسب‌وکارها کمک کند.

رسانه‌ها در پیشگیری از جرایم سایبری نقش دارند

وی در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از همکاری خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در انعکاس هشدارهای پلیس فتا و مطالبات شهروندان، بر ضرورت تداوم تعامل میان پلیس و رسانه‌ها تأکید کرد.

رئیس پلیس فتا آذربایجان‌شرقی خواستار انتقال انتقادات، پیشنهادها و طرح‌های مردمی از طریق رسانه‌ها شد و گفت: انعکاس مسائل و مطالبات شهروندان می‌تواند به شناسایی بهتر مشکلات، ارتقای خدمات پلیس فتا و افزایش اثربخشی اقدامات پیشگیرانه در حوزه جرایم سایبری کمک کند.