به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی مراجعه دو شهروند و اعلام شکایت مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: در یکی از پرونده‌ها، مبلغ ۴ میلیارد ریال که از طریق درج آگهی و معامله در سایت دیوار از شاکی کلاهبرداری شده بود و در پرونده دیگر، مبلغ یک میلیارد ریال که پس از هک تلفن همراه شاکی و خرید اینترنتی کالا از فروشگاه دیجی‌کالا مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود، با پیگیری و اقدامات تخصصی کارشناسان پلیس فتا به حساب صاحبان آن بازگردانده شد.

سرهنگ رفیعی همچنین از تذکر به ۶ واحد صنفی فعال در فضای مجازی به دلیل انجام فعالیت‌های غیرمجاز و غیرقانونی خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه در پایان با هشدار به شهروندان در خصوص کلاهبرداری‌های اینترنتی، از آنان خواست هنگام خریدهای اینترنتی از اعتبار فروشندگان اطمینان حاصل کرده و از کلیک روی لینک‌های مشکوک و نصب برنامه‌های ناشناس خودداری کنند.